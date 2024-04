Qual o futuro da Casa Modernista?

Há um ano, o Museu da Casa Brasileira que ocupa o Solar Fábio Prado, um casarão na Avenida Brigadeiro Faria Lima, anunciou que deixaria de receber o público e teria seu acervo removido. Paralelamente, o próprio museu e a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, responsável pelo acervo, divulgavam que, embora o fechamento estivesse confirmado, havia já definição para o futuro endereço: a Casa Modernista, na Vila Mariana. O imóvel da Casa Modernista é de titularidade do Governo do Estado de São Paulo e está em posse da Prefeitura de São Paulo, autorizado por decreto, desde 25 de fevereiro de 2008.

Antes, entretanto, passaria por um projeto de restauração que levaria ao menos 24 meses e ainda teria mudanças administrativas, já que, embora seja propriedade do Governo do Estado, está atualmente sob administração da Secretaria Municipal de Cultura: é um dos espaços que integram o Museu da Cidade.

Na época, foi ainda informado que a previsão era de que a histórica casa da Vila Mariana retornaria à posse do Estado de São Paulo ainda no primeiro semestre de 2023, por meio de um novo protocolo de intenções, que estaria em fase de construção e que definiria o cronograma, o que não ocorreu.

Desde o ano passado, aliás, o jornal SP Zona Sul busca informações junto à SMC, que sempre negou qualquer movimento no sentido de repassar a Casa Modernista ao Estado.

Segundo a Secretaria Estadual e o Museu, ainda conforme anúncios públicos feitos no ano passado, a parte do acervo do Museu da Casa Brasileira que pertence ao Estado seria transferida para uma reserva técnica e há previsão de realização de parcerias com outras instituições culturais, como o Museu do Ipiranga, para a realização de ações de difusão do acervo, definição que ocorreria ainda em abril do ano passado.

Mas, até agora, nada disso ocorreu. Ainda em maio do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma liminar suspendendo a desocupação do solar.

No mês passado, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que o Museu da Casa Brasileira já tinha deixado seu endereço original desde abril de 2024 e manteve a informação de que o projeto da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo investiria 25 milhões na adaptação da Casa Modernista para receber seu acervo.

Procurada esta semana, a Secretaria de Estado, entretanto, negou a informação e diz que não há nada de concreto no projeto para retomar a Casa Modernista, reformá-la e instalar ali o MCB.

E nega ainda que o acervo do Museu da Casa Brasileira esteja em reserva técnica. A pasta, na verdade, diz que o MCB continua aberto ao público, com visitação gratuita de terça a domingo, das 10h às 18h na Av. Brig. Faria Lima, 2.705. As redes sociais do MCB estão inativas desde abril do ano passado…