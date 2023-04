Quadras no Ibirapuera vencem prêmio internacional de design

O iF Design Awards, um dos mais importantes prêmios de design do mundo, premiou o projeto das quadras da Nike do Parque Ibirapuera na edição de 2023. O evento que reconhece trabalhos de excelência desde 1953, premiou o projeto idealizado no Ibirapuera na categoria Arquitetura e Interiores e destaca as quadras como uma ideia que resulta na transformação da experiência esportiva.

No Parque Ibirapuera, a quadra de basquete e o campo de futebol foram pensados e transformados pela Nike em espaços para uma experiência completa, educativa e acessível. Além disso, fortalece a marca e amplia a experiência do atleta, o projeto também melhora a infraestrutuera do local e constribui para um marco dentro do parque.

O iF Design Award por ser a premiação que destaca o melhor do design mundial, faz com que os participantes recebam a admiração dos especialistas mais exigentes. Diante disso, a organização reconheceu que o projeto Nike Ibira é uma ideia de arte urbana transformadora.

A Nike, junto com a Urbia, acredita no poder do esporte e com isso inaugurou, além dos espaços premiados, duas novas quadras de areia para a prática de modalidades inéditas, como futvôlei, vôlei de praia e beach tennis e também o primeiro skate park da história do Ibirapuera.

A parceria entre Nike e a Urbia, que administra o Ibirapuera, vem desde dezembro de 2021.

Prêmio iF Design

Organizado pelo grupo alemão iF International Forum Design GmbH, todos os anos, designers e estudantes demonstram interesse e fazem com que o prêmio receba milhares de inscrições em cada edição, todas elas vindas de mais de 70 países.

O iF é um prêmio completo que abrange 9 disciplinas e 82 categorias. As disciplinas são: produto, embalagem, comunicação, arquitetura, interiores, UX, UI, design de serviço e conceitos profissionais. As avaliações são realizadas por jurados especialistas em cada área e com atualização dos integrantes todos os anos.

Sobre a Urbia

A Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado), apoiada no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza. A Urbia Gestão de Parques Urbanos nasce para valorizar, cuidar e preservar o patrimônio histórico e ambiental, enquanto oferece lazer qualificado, entretenimento e cultura a todos os usuários. A dedicação da empresa se concentra em criar, a cada dia, um mundo melhor com mais diversidade, inclusão e cidadania.