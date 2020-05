Quadra na Cidade Ademar passa por reformas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Cidade Ademar, está realizando diversas obras na região visando o lazer e a integração da população local.

Na avenida Engenheiro Caio Dias Batista, Jardim Apurá, uma área foi totalmente requalificada com a reforma completa da quadra poliesportiva. A área de convívio também foi coberta, além de ter todo piso retificado, instalação de equipamentos de ginástica, entre outras ações. Paralelo a estas obras ainda foram feitas a contenção do talude a fim de eliminar qualquer risco de escorregamento em direção ao córrego e a praça adjacente ao complexo, tendo a instalação de mesas de jogos e bancos e um paisagismo.

Todas essas intervenções atenderão milhares de pessoas, tendo em vista a proximidade do Condomínio Espanha, área que recebeu famílias que estavam em condições reais de risco ou ocupavam áreas passíveis de recuperação ambiental. A obra contou com investimentos de mais de R$ 380 mil.

Praça

A Subprefeitura Cidade Ademar também requalificou a praça no entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Apurá.

Na área lindeira a um córrego, foi feita toda base da quadra para recomposição do talude da encosta do córrego, reforma da quadra, do paisagismo do entorno, do mobiliário e uma nova cobertura.

O espaço é utilizado por jovens, adultos, crianças e também pelos médicos e funcionários da UBS, que desenvolvem atividades complementares com os moradores da região.

“São obras importantes da Prefeitura, população satisfeita”, explicou o subprefeito da região, José Rubens Domingues Filho.