PS do Hospital São Paulo fecha para reforma

Após liberação de recursos, em caráter emergencial, no valor de R$ 8 milhões por parte do governo do Estado, o Hospital São Paulo informa à população que, a partir desta segunda-feira, 23 de maio, o pronto-socorro (PS) da unidade passará por uma ampla reforma visando adequações sanitárias, de conforto e de acessibilidade, respeitando a atualização das normas vigentes, de modo a garantir maior segurança e qualidade dos serviços. O prazo de duração das obras é de quatro meses. Durante a reforma, o local permanecerá fechado e a recomendação é para que a população procure a UPA 24 horas mais próxima de sua residência.

A Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), responsável pela regulação e encaminhamentos médicos de urgência, emergência, ambulatorial e outros suportes à saúde, está informada e preparada para destinar as demandas para outros hospitais por todo o município e Grande São Paulo.

“A reforma do PS do Hospital São Paulo contempla a renovação das redes elétrica, hidráulica, gases a área de gerador, além de separação de entrada infantil e adulta, entre outras adequações necessárias para cumprimento das normas sanitárias e de segurança atuais, de forma a garantir a alta qualidade no atendimento e na formação médica e multiprofissional”, pontua Nacime Mansur, diretor-superintendente do HSP/HU Unifesp.

O Hospital São Paulo (HSP/HU Unifesp), hospital universitário da Unifesp, tem a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), entidade filantrópica de prestação de serviços de saúde, como mantenedora e responsável pela unidade no âmbito operacional do Sistema Único de Saúde (SUS).