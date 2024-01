Projetos para idosos podem ser financiados pelo Governo

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) e do Conselho Estadual do Idoso (CEI), acaba de lançar edital para selecionar projetos que contribuam com políticas públicas que promovam a autonomia, integração e participação efetivas dos idosos na sociedade.

“O Censo aponta um número crescente de idosos no país. Em razão disso, políticas públicas incentivando a criação de uma rede de apoio para o atendimento direto a essa população e suas famílias, além da valorização e formação de profissionais, tornam-se cada vez mais necessárias”, disse o secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

Os projetos poderão ser apresentados por organizações da sociedade civil e municípios paulistas e deverão escolher um dos sete eixos: Promoção, Assistência e Desenvolvimento Social; Saúde; Educação; Trabalho e Previdência Social; Habitação e Urbanismo; Justiça; Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.

Os projetos serão financiados pelo Fundo Estadual do Idoso para promoção, proteção e defesa de direitos da Pessoa Idosa, em conformidade com as Políticas Nacional e Estadual do Idoso e o Estatuto da Pessoa Idosa.

As propostas devem ser enviadas de 18/12/2023 até 17/01/2024. Depois, haverá avaliação das propostas pela Comissão de Seleção de 20 de janeiro 20/01/2024 até 21/02/2024. Já a divulgação do resultado preliminar acontece até 27/02/2024 . Depois, haverá prazo de 3 dias úteis para recurso do resultado preliminar , outros 3 para Contrarrazões e a divulgação do resultado final após análise da documentação

O edital e as regras de apresentação das propostas podem ser acessados clicando aqui!

A entrega dos projetos deve ser feita pessoalmente e protocolada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado (Rua Boa Vista, 170- 2º andar, no Conselho Estadual do Idoso), de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14 às 17h. Para mais informações: (11) 2763-8122.

Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo endereço eletrônicocei@ desenvolvimentosocial.sp.gov.br, indicando no assunto “Edital Chamamento Público n. 01 SEDS/CEI/2023”.