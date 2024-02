Projeto piloto de coleta de vidros completa 6 meses

Sim, é possível descartar vidro reciclável em dias de coleta seletiva, desde que bem acondicionado. Mas, o ideal para os munícipes mais conscientes é levar esse tipo de material a pontos de coleta especialmente destinados a armazenar vidro.

Quem vive ou trabalha na zona sul paulistana tem diversos endereços para escolher e poder entregar garrafas e potes de uso cotidiano.

O projeto piloto de Pontos de Entrega Voluntária de Vidro está completando seis meses de implantação na cidade. É uma iniciativa conjunta da Prefeitura de São Paulo, por meio da Agência Reguladora do Município de São Paulo – SP Regula em parceria com as concessionárias de coleta de resíduos sólidos na capital. Nas zonas sul e leste da capital, esse serviço é prestado pela concessionária Ecourbis Ambiental.

O objetivo é incentivar a cadeia de reciclagem, consequentemente aumentando a vida útil dos aterros sanitários, levando a um aumento da reciclagem de vidro, um material valioso para a economia circular, pois pode ser reciclado infinitamente.

Foram instalados contêineres específicos para receber esse material, em locais próximos a bares e restaurantes, que tenham fluxo mais intenso de pessoas.

Os Pontos de Entrega Voluntário (PEVs) para descarte de vidro estão identificados e são seguros para receber copos, garrafas, recipientes, cacos e fragmentos do material.

A partir da primeira avaliação dos resultados do projeto, a Prefeitura deverá ampliar gradativamente o número de pontos de entrega voluntário de vidro para outros locais.

Atualmente, nas zonas sul e leste, a Ecourbis mantém 25 PEVs exclusivos para vidro.

As informações sobre toda operação, integram o banco de dados de resíduos sólidos da Prefeitura de São Paulo, gerenciado pela SP Regula.

Locais dos Pontos de nEntrega Voluntários (PEVs) para o descarte de vidro (sujeitos a alteração)

Praça Enzo Ferrari – Capela do Socorro

Praça Ramiro Cabral da Silva – Capela do Socorro

Praça José Ferreira Rodrigues – Capela do Socorro

Praça Nicolau Aranha Pacheco – Capela do Socorro

Praça Maria Sotto Fracarolli – Capela do Socorro

Av. Dr. Sila Melo – Santo Amaro

Av. Miguel Yunes, nº 500 – Santo Amaro

Parque Severo Gomes – Santo Amaro

Avenida Professor Alceu Maynard Araújo – Santo Amaro

Praça Marcos Manzini – Santo Amaro

Praça Isaac Grinman – Santo Amaro

Praça Nossa Senhora Aparecida – Vila Mariana

Praça Cidade de Milão – Vila Mariana

O recolhimento do material está programado para ser realizado uma vez por semana, mas pode haver ajuste na periodicidade, de acordo com o volume coletado.

Vale destacar que a reciclagem do vidro envolve três etapas essenciais: coleta, triagem e trituração. O pleno aproveitamento depende da quantidade, qualidade dos cacos e da otimização do custo logístico envolvido em seu transporte.