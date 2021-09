Projeto Mundo Jabaquara quer resgatar cultura do bairro

Há cerca de um mês começou a ser implantado um projeto na região do Jabaquara que tem por objetivo restgatar a a cultura do bairro e repercutir para as novas gerações. Chamada de Mundo Jabaquara, a iniciativa pode unir elementos históricos, a trajetória de formação urbanística, humana e cultural do bairro com aspectos mais atuais e representativos das novas gerações.

Segundo a Subprefeitura local, serão levadas aos moradores tanto programações de entretenimento, quanto ações de cidadania e inclusão sociocultural de crianças, jovens e idosos. Paralelamente, serão realizados serviços de zeladoria no bairro.

Entre as ações culturais previstas estão dança, hip hop, Maracatu, samba e capoeira, além das ações de revitalização, grafite e demais ações de zeladoria do bairro.

A primeira edição aconteceu em 24 e 25 de julho com a realização de serviços no sábado – podas de árvore e revitalições na Rua Camilo Carrera e grafite na Av. Eng. George Corbisier. No domingo aconteceram apresentações culturais de capoeira, maracatu e dança de rua, além do plantio de três mudas (uma Jabuticabeira e dois Ipês) e feira de adoção de cães e gatos, na Praça Serafina Giancoli Vicentini.

A segunda edição do projeto estava prevista para esse fim de semana, dias 28 e 29, na Rua Franklin Martins, mas como há previsão de chuva, uma nova data será marcara. Para esta nova edição, estão planejados inclusive serviços de esmaltação, corte de cabelo e outros serviços estéticos.