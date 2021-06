Projeto de extensão da Linha 5 até Jardim Ângela

O Governo de São Paulo anuncia mais uma novidade sobre o projeto de expansão da Linha 5-Lilás de metrô até o Jardim Ângela. A ViaMobilidade, concessionária responsável pela L5-Lilás, abriu processo para que as empresas interessadas em participar da concorrência para elaboração do projeto funcional da obra civil e sistemas apresentem suas propostas. O prazo previsto para análise e conclusão de todas as etapas de projetos é de 24 meses.

“Estamos dando sequência a esse projeto que vai ajudar na mobilidade de tantas pessoas e que é tão esperado pela região”, reforça o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy.

A expansão da L5-Lilás contempla duas novas estações e um terminal de ônibus. O novo trecho terá 4,33 km de extensão e a estimativa é beneficiar cerca de 130 mil moradores. A Estação Comendador Sant’Anna será elevada e localizada na avenida de mesmo nome, uma região que concentra comércios, serviços e equipamentos públicos. Já a Estação Jardim Ângela, que estará próxima ao Hospital Municipal M’Boi Mirim, será subterrânea e conectada ao terminal já existente da SPTrans e ao novo terminal a ser construído, que permitirá absorver o aumento da demanda de passageiros de ônibus com a implantação da nova estação.

Para viabilizar o projeto, a avenida Carlos Caldeira Filho será prolongada do Capão Redondo até a Estrada do M’Boi Mirim.

O trecho acompanhará o córrego Capão Redondo, que será canalizado, e terá uma pista em cada sentido, com ciclovia.