Profitec tem curso online para quem quer entrar em ETECs

Com a quarentena no estado e as aulas suspensas, muitos jovens não sabem como podem se preparar para vestibulinhos e cursos com os quais sonham… Pensando nisso, o cursinho Profitec, especializado em preparar alunos para as Escolas Técnicas, lançou um curso online, com valores promocionais, para quem quer prestar vestibulinhos em 2021, mas que também auxilia aqueles que querem buscar bolsas de estudo em escolas particulares.

A maioria dos alunos da Profitec está no 9º ano do Ensino Fundamental; no 1º ano do Ensino Médio; ou mesmo já concluíram o Ensino Médio e buscam reforço para buscar novos caminhos em cursos profissionalizantes ou faculdades.

Mas, o curso online também tem sido muito procurado por pais preocupados com o ensino dos filhos e pessoas que querem garantir a qualidade do ensino de alunos do 9º ano, independentemente de participar de um vestibulinho.

A primeira aula de cada disciplina está disponível gratuitamente e de forma aberta, ou seja, sequer é preciso se cadastrar.

Como é o curso?

As aulas reproduzem fielmente o curso presencial. “Colocamos os nossos 50 anos de experiência em aulas dinâmicas, vídeos curtos, bem planejados, editados para ajudar a compreensão. Quem conhece o Curso Profitec sabe que não somos de improviso e gostamos das coisas bem estruturadas “, garante a direção do curso.

Os alunos recebem:

Material digital completo; Aulas gravadas com qualidade Full HD; 6 Simulados on-line; Acompanhamento da equipe Profitec Suporte completo on-line; Encontros virtuais de orientação.

Tudo isto poderá fazer de sua casa, no seu computador ou celular, precisando apenas de uma conexão com a internet.

Além da primeira aula aberta, os alunos ainda podem se matricular e assistir a duas semanas de curso sem compromisso. Se o aluno desistir, nesse período, recebe o valor pago integralmente de volta.

E por que ele chama EAD flex?

Os organizadores também estão permitindo que, se o aluno preferir, assim que houver retomada das aulas presenciais, o aluno poderá usar o valor já pago como crédito em nosso curso presencial *, assim poderá migrar para o nosso curso presencial sem perder R$1,00.

E como não foi possível realizarmos o nosso exame de bolsas para as nossas TURMAS DE MAIO presenciais , se você adquirir este curso EAD flex, receberá uma bolsa de estudos em nosso curso presencial, de 40%**.

Então você terá 40% de bolsa, se desejar, e ainda poderá usar o valor já pago neste curso para abater do valor de nosso curso presencial.

Dúvidas? Pergunte via WhatsApp: 11 99294-1391

E mais, você pode se matricular e assistir a duas semanas de curso sem compromisso. Se não gostar devolvemos 100% do valor pago!

Veja detalhes no vídeo abaixo