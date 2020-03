Profitec completa 50 anos

Tudo começou em 1962, quando o Curso Profitec abriu as portas em São Bernardo do Campo, no Grande ABC Paulista, onde até hoje é a sua matriz. Nessa época, havia apenas os cursos profissionalizantes de Desenho Mecânico, Controle de Qualidade, Leitura e Interpretação de Desenho e Projeto de Máquinas e Ferramentas.

Até que em 1970, por conta da demanda local, foi criado o Curso Preparatório às Escolas Técnicas em São Bernardo do Campo.

O Curso Profitec formou alunos dos cursos profissionalizantes até 1994, e depois passou a dedicar-se exclusivamente, ao Curso Preparatório, como é hoje em dia. O sucesso foi tanto que em 3 anos depois, foi inaugurada a unidade do Jabaquara, em São Paulo.

Em 32 anos de dedicação ao ensino profissionalizante, foram formados mais de 3 mil profissionais e, em todos esses anos de Cursinho Preparatório, foram aprovados, nas principais escolas técnicas da Grande São Paulo, mais de 30 mil alunos.

Hoje, depois de 50 anos de dedicação à preparação de alunos para as escolas técnicas, o Curso Profitec se orgulha de manter o seu nível de ensino, conseguindo além das aprovações, capacitar seus estudantes para o acompanhamento do nível de ensino das escolas que escolheram. “Trabalhamos para que nosso curso não seja apenas útil para a vida acadêmica do aluno, mas também para a sua vida profissional”, conta Maurício Motta, diretor do Curso Profitec.

Toda a trajetória do aluno Profitec é focada em uma visão humanística, respeitando a autonomia e capacitação de cada indivíduo. Como objetivo primordial, por meio de constante planejamento pedagógico e material didático próprio e atualizado, o curso preparatório capacita o aluno para os vestibulinhos das Escolas Técnicas gratuitas (Estaduais (ETECs, SENAI, Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e do Colégio da Termomecanica), além dos exames de bolsas de estudo das boas escolas particulares.

“Normalmente os alunos chegam perdidos, não sabem nem o que e nem como estudar, é principalmente aí que o Curso Profitec ajuda”, declara Motta. Outro ponto que ele destaca é: “Nosso compromisso, é também ajudar o aluno em seu curso regular (9º ano ou 1ª. série do ensino médio), pois constatamos ao longos dos anos, que o cursinho não funciona apenas como uma revisão, mas também onde alunos aprendem determinados assuntos de várias disciplinas”.

