Procurando delícias juninas?

Quem adora quitutes juninos mas não curte cozinhar não precisa se desesperar. Tem alternativas bem legais na região para saborear delícias feitas com milho, amendoim e outras receitas tão típicas dessa fase do ano.

Por conta da quarentena, as festas juninas não estão acontecendo esse ano – nem em escolas, paróquias ou instituições. Mas, os fãs podem buscar os pratos prontos em alguns endereços da região.

Uma alternativa é a Paróquia Nossa senhora de Lourdes, no Planalto Paulista, que criou até uma área específica no site para que os fiéis e fãs das delícias juninas possam reservar produtos – depois é só ir até lá buscar no horário combinado.Entre os produtos, tem bolo de milho, lanche de pernil desfiado, arroz carreteiro, canjica, pastel de Santa Clara, quindim… Confira em nslourdes.org.br/festa os produtos, preços e condições de compra. A Igreja fica na Alameda dos Piratinins, 679. Telefone: 2275-0360.

Tem as padarias, também. A Dona Deola, que tem uma unidade na Avenida Fagundes Filho, 805, oferece produtos juninos avulsos ou cestas, em tamanho mini, médio ou grande. Elas vêm com embrulhadinhos de salsicha; pão de batata com presunto e queijo; mini sanduíches Brioche com pasta de provolone, salame e provolone ralado; Mini ciabata com mozarela de búfala, tomate seco, rúcula cortadinha com azeite de oliva; Mini italiano com atum, cebola, maionese, tomate e alface Juliana; bolo tira Pamonha assada; canjica; arroz doce com canela; curau com canela; coce de abóbora; cocada branca e preta; Maria Mole.

A Panificadora Ceci é outra que oferece dezenas de quitutes juninos. Tem bolo de pamonha, delícia de milho, curau, arroz doce, canjica, cocadas… Também tem vários bolos e pães feitos a base de milho e fubá etc. Também são bem apetitosas das maçãs do amor vendidas ali. Vale conferir.

A Panificadora Ceci fica na Av. Afonso Mariano Fagundes, 1.350, esquina com Avenida Ceci, no Planalto Paulista. Telefones: 2275.3991 | 2578.7947 | 5594.3427.