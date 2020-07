Problemas do Windows 10 podem ser resolvidos

Todos os sites especializados em tecnologia já tiveram que abordar o tema: bugs e falhas de funcionamento em computadores e laptops que funcionam com o sistema operacional Windows, na versão 10.

Elaborado justamente para eliminar problemas das versões anteriores, o Windows 10 continua com relatos de problemas de seus clientes. Em maio, a Microsoft disponibilizou uma atualização com a promessa de resolver 10 problemas do programa, mas muitos dos usuários não têm habilidade para eliminar os problemas, já que a atualização é feita de forma manual, não automática pelo sistema.

“Realmente, vários problemas têm sido relatados e a solução não é tão simples para o usuário final”, diz Mario Suzuki, engenheiro eletrônico especializado em assistência técnica em informática.

Ele conta que tem sido procurado por diversos clientes que não conseguem solucionar os problemas manualmente, mesmo em computadores novos que já vêm com o Windows 10 instalado.

“Com razão, muitos dos usuários têm relatado dificuldade em resolver o problema que se repete de forma constante. Eles informam que tela azul, computador reiniciando acontecem com frequência”, diz profissional, que já tem mais de 30 anos no ramo e explica que sua carteira de clientes tem confiança nesse trabalho minucioso e que demanda seriedade.

O engenheiro também faz instalação e renovação de redes domésticas ou empresariais, limpeza e varreduras em computadores para eliminar vírus, recuperação ou apagamento de dados para garantir privacidade e armazenamento seguro etc. Ele faz um diagnóstico e pré-orçamento ainda por telefone, conforme descrição do problema. Depois, vai até a casa ou escritório do cliente, retira o laptop – ou desktop, tudo com agilidade e segurança.