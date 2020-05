Problemas com computador tiram o sono

Laptops são ótimos porque garantem mobilidade – é possível trabalhar algumas horas em casa, outras no escritório e até levar todo nosso acervo pessoal e profissional até mesmo em viagens ou passeios, com agilidade.

Mas, muitas vezes, um problema simples pode nos tirar o sono. Uma porta USB que para de funcionar. Uma tela azul ao ligar o aparelho. Ou até uma tecla que dispara e nos impede inclusive de colocar uma senha ou digitar um texto simples.

“Muitas vezes o usuário acha que o problema está em algum software, mas pode ser uma peça, mesmo, algo do hardware que está apresentando mau funcionamento”, explica Mario Suzuki, engenheiro eletrônico que há mais de 30 anos trabalha com assistência técnica em informática.

Suzuki exemplifica com problemas comuns encontrados por clientes: superaquecimento, falhas ao ligar o laptop, cooler (ventilação) funcionando no limite e fazendo barulho, falhas na conexão com a internet ou com a impressora etc.

O engenheiro também atende para montar redes ou solucionar problemas no funcionamento delas.

Ele faz um diagnóstico e pré-orçamento ainda por telefone, conforme descrição do problema. Depois, vai até a casa ou escritório do cliente, retira o laptop – ou desktop, tudo com agilidade e segurança.

