Primeiro trem de metrô no país circulou no Jabaquara

Na última terça, o Metrô celebrou a data histórica de 06/09/1972, em que um trem se movimentou pela primeira vez para o público com a presença do presidente da república, governador, prefeitos e demais autoridades na cidade de São Paulo.

Era uma manhã fria e nublada de quarta-feira, dia 6 de setembro de 1972, quando São Paulo parou para testemunhar um evento histórico no bairro do Jabaquara. Era a viagem de estreia do primeiro trem protótipo do Metrô, formado por dois carros fabricados pela MAFERSA, e também a primeira composição metroviária brasileira.

Cerca de duas mil pessoas se acomodaram em um belvedere especialmente construído para este evento, que teve a presença do presidente da República Emílio Médici, do governador Laudo Natel, do prefeito de SP, José Carlos de Figueiredo Ferraz, demais autoridades e vários veículos de imprensa.

O gerente de Operações na época deste histórico evento, Claudio de Senna Frederico, juntamente com o jovem operador, Antônio Lazarini, estavam responsáveis pelo trem, embora não pudessem ser vistos pela multidão e autoridades. Afinal, nosso metrô já era totalmente automático desde aquela época. A UNIDADE PROTÓTIPO partiu da Linha 42, a única completa no Pátio Jabaquara na ocasião, e seguiu até as proximidades da estação Jabaquara, ainda em obras, a 20 km/h, percorrendo uma extensão de 500 metros.

Naquela época, todo cuidado era pouco e um técnico do Metrô foi detido pelo tamanho da antena do rádio. O presidente da República, Emílio Médici, deixou o primeiro-ministro português, Marcelo Caetano, esperando e fez questão de prestigiar o evento metroviário na companhia do chefe da Casa Civil Ministro João Leitão de Abreu e do chefe da Casa Militar Ministro João Batista Figueiredo, que sete anos depois seria o presidente do Brasil.

Nem tudo correu perfeitamente. No momento em que o trem entrava no túnel, um curto-circuito interrompeu a movimentação do trem. Rapidamente, técnicos do Metrô correram para o local e resolveram o problema jogando um emaranhado de cabos na via. Depois, o trem seguiu e recebeu os aplausos da multidão.

48 anos

E foi no dia 14 de setembro de 1974 que o metrô iniciava sua operação na capital, depois de longos seis anos de obras, com caminhões circulando, barulho, abertura de valas. Na primeira viagem oficial, entretanto, a população não foi autorizada a embarcar… Vale destacar que o transporte por subterrâneo gerava temores na população. A própria Companhia do Metrô fez treinamentos com funcionários e população para garantir a segurança do novo sistema.

O primeiro trecho a operar tinha apenas sete quilômetros, passando por sete estações, todas na zona sul de São Paulo: Jabaquara, Conceição, São Judas, Saúde, Praça da Árvore, Santa Cruz e Vila Mariana.

No início da sua operação, o Metrô funcionava de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, e fechava ao público nos fins de semana. Na época, a média diária de passageiros era de apenas 2.858 pessoas.

Novas inaugurações aconteceriam apenas no ano seguinte, quase seis meses depois, seriam inauguradas mais algumas paradas: Ana Rosa, Paraíso, Vergueiro e Liberdade. E, ao completar seu primeiro ano de operação, em setembro de 1975, o metrô atingiria a estação mais ao norte do primeiro projeto, Santana.

Mas, a maior de todas as estações, a Sé, só seria inaugurada em fevereiro de 1978, ou seja, três anos e meio após a inauguração. E até março de 1979, só a Linha 1 Azul continuou operando na cidade – foi quando o primeiro trecho da linha 3 – Vermelha passou a operar, conectando Sé ao Brás, já com 17 mil passageiros dia.