Presentes para o Dia dos Namorados: veja sugestões

Mesmo com a cumplicidade, casais podem ter dúvidas sobre como demonstrar amor por meio de um presente no dia dos namorados. Ou principalmente por conta dela! Namorados, esposas, maridos, noivos buscam algo cheio de significado, ou que aponte que se conhece bem o outro, seus gostos, aquilo que lhe cai bem.

Para o Dia dos Namorados, os lojistas do Shopping VM, centro comercial com mais de 30 anos na Vila Mariana, buscaram concentrar produtos nesse sentido, para que os casais, por mais diferentes que sejam, consigam encontrar algo que combine com sua cara metade.

É assim que, passeando pelos corredores, o cliente vai poder encontrar um relicário – aquele colarzinho em que há espaço para se colocarem fotos. Mas, pode encontrar também malhas lindas e nas cores da estação para garantir conforto e charme no visual da estação. Em se tratando de moda – feminina ou masculina – são muitas boas pedidas, bem atuais e que atendem diferentes estilos.

Bolsas, carteiras, calçados, cintos… Há diversos modelos e dá até para montar conjuntos. Que tal uma bota, bem adquada para curtir o outono/inverno? Outra boa ideia pode ser investir nos momentos de lazer e prática esportiva. O Shopping VM tem lojas de tênis, moda fitness, artigos de pesca e aventura.

Há também lojas de presentes e artigos bem originais, como porta-joias, quadros e porta retratos, almofadas criativas e muitos outros itens bem originais para fazer a pessoa amada sorrir.

Aproveite e passe pela adega, compre um bom vinho para celebrar a data com bastante romantismo. Ou outra bebida preferida, já que há muitas opções nas prateleiras.

Relógios, joias, semijoias, lingeries, maquiagem, kits de cosméticos, pijamas, meias, antiguidades, itens para casa, moda indiana e objetos orientais incríveis para presentear, chocolates, óculos escuros..

É possível ainda optar por equipamentos eletrônicos, smartphones, acessórios como capinhas bem diferentes…

Na mais recente loja inaugurada no Shopping Vila Mariana – a MimoHouse – a clientela encontra muitas opções entre artigos de cama, mesa e banho,

Realmente a diversidade permite combinar presentes ou decidir o quanto se quer investir.

Aproveite o dia de compras para conhecer os diversos serivços disponíveis. Massagem terapêutica, pet shop, veterinário, ótica, salão de beleza, lotérica. O Shopping ainda conta com serviço de manobrista, praça de alimentação e área de diversão para a garotada, com brinquedões e games.

Concurso

Quem fizer suas compras de Outono Inverno ou Dia dos Namorados no Shopping VM ainda poderá participar de um concurso cultural.

Ao comprar os produtos, os clientes pegam um cupom de participação na loja, conferem o regulamento (disponível em shoppingvm.com.br) e criam uma frase sobre o amor.

As quatro melhores frases vão concorrer a um Smartphone Samsumg modelo Galaxy A23.

Locação

Pessoas de espírito empreendedor ou interessadas em abrir um novo ponto comercial devem também visitar o Shopping VM com olhar especial: existem espaços disponíveis para locação, com unidades a partir de 9 metros quadrados, sem cobrança de luvas ou condomínio.

Para conferir ofertas e lançamentos, siga o shopping VM nas redes sociais – @shoppingvm. O site shoppingvm traz a relação de todos os lojistas e contato de cada um.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.