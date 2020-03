Prêmio Jovem da Água levará vencedor à Suécia

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES e o programa Jovens Profissionais do Saneamento – JPS, iniciativa da entidade para o desenvolvimento de lideranças entre os jovens que atuam na área do saneamento ambiental, são os responsáveis pela organização e promoção da etapa no Brasil do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize – SJWP) – edição 2020.

A iniciativa reúne jovens inovadores entre 15 e 20 anos de todo o mundo, encorajando seu interesse em desafios relacionados à água e sustentabilidade. Os interessados podem enviar seus trabalhos até o dia 22 de março de 2020, acessando este link: http://abes-dn.org.br/abeseventos/premiojovemaguaestocolmo/2019/10/29/etapas-do-premio/

A edição 2020 será a quarta vez em que o Brasil participa. A seleção dos projetos ocorre primeiro em uma etapa nacional, na qual serão selecionados cinco projetos para fazer apresentação na final, que ocorrerá em 05 de junho de 2020. Nesse dia vai ser selecionado um trabalho para representar o Brasil na Suécia.

“A ideia é que tenhamos mentores e patrocinadores para apoiar os jovens finalistas para desenvolver as ideias, não somente com mentoria, mas com patrocínio ou adotando essas ideias nas empresas. Os projetos podem ser regionais, nacionais ou globais”, explicou Álvaro Diogo Teixeira, coordenador nacional do JPS, na ocasião do lançamento do Prêmio, realizada em novembro passado.

O prêmio

Criado em 1997 pelo SIWI – Instituto Internacional de Águas de Estocolmo (Stockholm International Water Institute), o prêmio tem como patrona a princesa Vitória da Suécia e é promovido anualmente em duas etapas: uma nacional, realizada em cada um dos países participantes, e uma internacional, na qual ocorre a grande final. A etapa final acontece em Estocolmo, na Suécia, durante a Semana Mundial da Água de Estocolmo (Stockholm World Water Week).

Os alunos finalistas da etapa nacional apresentarão seus trabalhos durante a Cerimônia de Premiação que ocorrerá no Auditório da Faculdade da Saúde Pública de São Paulo.

A etapa internacional acontece na cidade Estocolmo (Suécia).

Durante a estadia, os finalistas terão a oportunidade de participar de eventos sociais, culturais e educacionais, incluindo um tour na cidade e a emocionante cerimônia de premiação. Para acessar o regulamento e outras informações, acesse: http://abes-dn.org.br/abeseventos/premiojovemaguaestocolmo/

Com 53 anos de atuação pelo saneamento e meio ambiente no Brasil, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES reúne em seu corpo associativo cerca de 10.000 profissionais do setor. A ABES tem como missão ser propulsora de atividades técnico-científicas, político-institucionais e de gestão que contribuam para o desenvolvimento do saneamento ambiental.