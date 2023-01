Prefeitura tem até motos para agilizar atendimento a pedidos de moradores

A cidade agora tem até “moto inspetores” para agilizar pedidos de podas de árvores e outros serviços prestados pela Prefeitura. “Contratamos 34 moto inspetores que fiscalizam cada demanda antes de a equipe responsável iniciar os trabalhos”, escreveu o secretário das subprefeituras, Alexandre Modonezzi, em suas redes sociais. “Se um pedido é recebido hoje, amanhã já é fiscalizado por eles, sobem fotos no sistema e a demanda é direcionada para o setor adequado. Assim, podemos verificar se um chamado de poda de árvore, por exemplo, pode ser realizado pelas nossas equipes, ou se precisamos encaminhar para a concessionária responsável”, explica.

A agilidade dos serviços não só é importante para garantir conforto aos moradores que fizeram a solicitação, mas podem evitar problemas que comprometem a fluidez do trânsito e a segurança em toda a cidade.

Para além dos motofiscais, a cidade hoje conta com um sistema tecnológico avançado para acompanhar os serviços executados, garantir transparência e dar prioridade ao atendimento das solicitações. Em época de chuvas fortes, essa agilidade é também essencial para evitar alagamentos, deslizamentos e outros transtornos.

O uso de tecnologia foi aplicado em áreas como zeladoria; monitoramento do pavimento, redes de infraestrutura, piscinões e túneis; fiscalização e comércio ambulante.

Desde 2018, todo o serviço de zeladoria que acontece na cidade é mapeado pelo Serviço de Gerenciamento de Zeladoria. O sistema foi desenvolvido com o objetivo de monitorar as ações realizadas pelas subprefeituras de forma integrada, como tapa-buraco, poda e remoção de árvore, limpeza de córrego, e etc.

Em 2019, a SMSUB lançou o GeoInfra, sistema inédito que automatiza autorizações de obras para concessionárias e consolida as informações das redes de infraestrutura da cidade. Por meio dele, é possível ter, pela primeira vez, a localização exata da intervenção e o responsável pelo serviço, além de oferecer mais agilidade e segurança em obras e serviços na via pública.

Chuvas

Antes mesmo de chover, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) já trabalha para reduzir os impactos. O Urano, sistema preditivo que calcula pela velocidade do vento o que vai acontecer, é a ferramenta que norteia 24 horas todas as ações e monitora o volume dos 37 piscinões sob cuidados da Prefeitura.

A sala do Urano fica ao lado do gabinete do secretário municipal das Subprefeituras, Alexandre Modonezi. Este ano, foram retiradas 182 mil toneladas de detritos do sistema criado para segurar o volume de água da chuva.

A SMSUB conta com um contingente formado por mais de 800 equipes que, em campo, executam diariamente serviços de limpeza urbana e zeladoria em córregos, bocas de lobo, entre outros, além da manutenção e desassoreamento dos piscinões da cidade (monitorados em tempo real).

Ao longo deste ano, no período de estiagem, entre meados de março e setembro, diversas ações foram realizadas com intuito de reduzir impactos, como limpeza de córregos, microdrenagem, conservação de galerias e poda de árvores. As equipes retiram detritos das margens e da extensão dos córregos e cortam o mato que cresce nas beiras, para que não haja interrupções no fluxo da água da chuva e evite a proliferação de doenças.