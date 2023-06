Prefeitura serve 2,3 milhões de refeições todos os dias para mais de 1 milhão de alunos na cidade

Diariamente, a Prefeitura de São Paulo serve cerca de 2,3 milhões de refeições para mais de 1 milhão de estudantes. De forma ininterrupta, alunos da rede municipal de ensino recebem de segunda a sexta a merenda que já chegou a ser premiada por conta de seu valor nutricional. Atenta às necessidades nutricionais dos alunos, a Prefeitura conta com equipes de nutricionistas, logística, qualidade e gestão.

O cardápio é variado, nutritivo e saboroso, formulado prioritariamente com itens orgânicos, da agricultura familiar. A banana, o arroz, o suco de uva integral e as hortaliças são comprados de produtores locais da capital. Os demais ingredientes são fornecidos por empresas que atendem toda a rede escolar, priorizando a oferta de alimentos in natura e minimamente processados. São oferecidas de quatro a nove porções de carne bovina, suína, de frango ou peixe por semana.

Se o estudante tiver restrições ou intolerâncias alimentares, ele tem direito a dieta especial, mediante a apresentação de laudo médico. Os detalhamentos dos cardápios com os valores nutricionais dos alimentos servidos podem ser consultados por toda a comunidade na plataforma do Prato Aberto.

Para garantir a distribuição dos alimentos e manter a qualidade dos itens, a Secretaria Municipal de Educação conta com quatro galpões de armazenamento, sendo um destinado para alimentos secos, um para congelados e dois para hortifruti.

Os alimentos são recebidos por especialistas que garantem o armazenamento adequado da merenda. Outra medida de controle são fiscalizações e vistorias constantes nos armazéns.

A Prefeitura aposta em um cardápio sustentável para diminuir o impacto negativo do meio ambiente e formar hábitos alimentares mais sustentáveis, com a redução de carnes no cardápio e o combate ao desperdício de alimentos.

Para isso, se incentiva a preparação de refeições com uso de leguminosas e vegetais, fazendo com que crianças e adolescentes consumam mais esses itens. Para garantir o abastecimento, a Secretaria Municipal de Educação amplia a compra de alimentos da agricultura familiar e faz parcerias com a sociedade civil, como a Sociedade Vegetariana Brasileira.