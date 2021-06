Prefeitura retoma vacinação nessa quinta, para pessoas acima de 49 anos

Foram se vacinar mais pessoas do que a Prefeitura esperava: “o Programa Municipal de Imunizações (PMI), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que devido à alta adesão à vacinação antiCovid-19 na capital, com cerca de 90% das pessoas entre 50 e 59 anos de idade vacinadas com a primeira dose, todos os estoques foram utilizados nesta segunda-feira (21)”.

Por isso, a vacinação não está acontecendo nessa terça, 22, a vacina. Segundo a Prefeitura, as UBS estão sendo reabastecidas para retomar a vacinação ainda nessa quarta, 23.

A partir dessa quarta, 23, pessoas acima de 49 anos podem já procurar tanto as UBS quanto os drive-thrus, mega postos e postos volantes. Pessoas que precisam tomar a segunda dose também podem voltar aos postos.

A SMS ainda informou que espera receber, nesta terça (22), 188 mil doses de vacinas antiCovid do Governo do Estado para que possa repor os estoques das UBSs e dar prosseguimento à imunização. O calendário será redefinido de acordo com a entrega dos imunizantes por parte do Governo do Estado.

A rede municipal de saúde iniciou esta segunda-feira (21) com cerca de 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em estoque. Às 13h, o estoque médio era de 22 mil doses, por isso, parte das unidades registrou falta temporária do imunizante.

Com relação ao status “não funcionando”, da página De Olho na Fila, a SMS esclareceu que não são unidades fechadas, mas, sim, providenciando o remanejamento/abastecimento de doses para garantir a vacinação nos territórios.

Nessa terça, 22, o site aponta para “unidades aguardando reabastecimento. Segundo a Prefeitura, as unidades estão abertas para atendimento geral, aplicação de outras vacinas e cadastro na xepa.

Na capital, até o dia 21 de junho, foram aplicadas 6.306.698 doses de vacina contra a Covid-19. Foram 4.614.337 primeiras doses (D1), o equivalente a mais de 50% da população acima de 18 anos de idade da capital. Até o momento foram aplicadas 1.692.361 segundas doses (D2).