Prefeitura quer valorizar e requalificar eixo histórico de Santo Amaro

Melhorar a experiência dos pedestres, fortalecer o comércio local e valorizar o patrimônio cultural em uma região marcada por prédios históricos, muitas áreas tombadas e que legalmente precisam ser preservadas.

Para cumprir esse desafio, técnicos da SP Urbanismo realizaram na semana passada uma vistoria técnica na área denominada como “Eixo Histórico de Santo Amaro”, para onde está sendo elaborado um projeto de requalificação. A região abriga nada menos que dez áreas tombadas, entre a Biblioteca Prestes Maia, Catedral de Santo Amaro e a Praça Salim Farah Maluf.

Participaram da visita o presidente da SP Urbanismo, Cesar Azevedo, e a subprefeita de Santo Amaro, Thamyris Nagell. No local, as equipes dos órgãos identificaram pontos de melhoria para o espaço, como troca de piso, ampliação de áreas verdes e maior estímulo à mobilidade ativa, entre outros.

A área de intervenção é de aproximadamente 60 mil m², que se inicia no Largo 13 de Maio e termina na Praça Marcos Manzini. O espaço está incluído em um conjunto urbano de valor histórico reconhecido pelo Conpresp desde 2002.

Entre as ações previstas estão a reorganização do sistema cicloviário, qualificação da mobilidade ativa e das condições de acessibilidade, requalificação da rede de infraestrutura urbana, segurança viária e iluminação pública, recuperação de áreas verdes, fomento às áreas de encontro e convivência, conservação e visibilidade aos bens tombados e valorização da paisagem urbana e da biodiversidade.

O projeto conceitual em elaboração pela SP Urbanismo prevê execução por fases, considerando os seguintes locais históricos: 1) Largo 13 de maio, 2) Praça Salim Farah Maluf, 3) Casa de Cultura de Santo Amaro/Manoel Cardoso de Mendonça e 4) Praça Marcos Manzini.

O Largo 13 de Maio será remodelado com novo piso e novas áreas verdes. O espaço livre ao lado da Catedral de Santo Amaro será integrada aos espaços de circulação de pedestres do entorno e contará com um pequeno museu e estacionamento de veículos no subsolo. O objetivo é reorganizar o acesso de pessoas e os fluxos de veículos até a igreja e usar a laje do estacionamento como uma praça pública aberta para eventos e a ações educativas, culturais e religiosas.

A Praça Salim Farah Maluf está situada na porção central do Eixo Histórico. Para o local propõe-se uma vegetação e pisos com pintura artística que remetam ao encontro dos povos fundadores de Santo Amaro. Mobiliários urbanos (bancos, playgrounds e academia ao ar livre para a terceira idade), ciclovia e área de trânsito calmo (traffic calm) são outras ações a serem propostas.

A Casa de Cultura de Santo Amaro também terá os pisos e canteiros requalificados. O gradil de segurança e os acessos ao equipamento serão reformados para terem baixa altura e acessibilidade total. Também será instalada na parte exterior, em que se localiza o espaço aberto para saraus culturais, uma arquibancada para a permanência das pessoas.

Por fim, a Praça Marcos Manzini, na parte anexa aos fundos da Biblioteca Prestes Maia, terá o piso requalificado com novo sistema de drenagem e abrigará um espaço para lazer e práticas esportivas, com um projeto de iluminação adequado. Por sua vez, à frente da Biblioteca serão criados jardins e um espaço para uso livre da população e realização de eventos.

Essas intervenções buscam mitigar os problemas existentes no Eixo Histórico de Santo Amaro e que foram diagnosticados pela SP Urbanismo. São eles: acidentes de trânsito devido à prioridade aos automóveis, excesso de espaços públicos subutilizados e escassez de áreas verdes. A SP Urbanismo recebeu também contribuições do Conselho Participativo Municipal, através da Subprefeitura de Santo Amaro, e colheu sugestões da comunidade paroquial da Catedral de Santo Amaro.

O projeto foi desenvolvido à luz das diretrizes do Plano Diretor Estratégico (PDE) e do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Arco Jurubatuba. Este plano urbanístico, aprovado pela Câmara Municipal em 31 de maio deste ano, prevê ações de priorização dos pedestres e aumento da caminhabilidade no perímetro do Centro Histórico de Santo Amaro.

A Requalificação do Eixo Histórico de Santo Amaro tem como referência diversas intervenções em espaços públicos, incluindo algumas referências internacionais, como os espaços livres da Michigan State University (Michigam, Estados Unidos), Escola Otto Hahn (Berlim, Alemanha) e Lonsdale Street (Dandenong, Austrália).

Santo Amaro

A região de Santo Amaro tem registros históricos bem intensos. Em 1560, o local foi ocupado pelos jesuítas. Três séculos depois, no ano de 1829, a área recebeu a primeira instalação efetiva de uma colônia de imigrantes no Estado de São Paulo. Isso possibilitou que, em 1832, Santo Amaro se tornasse munícipio, condição que perdurou até 1935, quando seu território foi anexado a São Paulo. Ao longo do tempo, o local também recebeu ferrovia de trem a vapor, que viria a se tornar linha de bonde e, finalmente, metrô. Atualmente, pelo bairro passam a Linha 9-Esmeralda operada pela ViaMobilidade e a Linhas 5-Lilás da CPTM. Santo Amaro conta ainda com terminal e corredor de ônibus.