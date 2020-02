Prefeitura promoverá mutirão na Vila do Encontro

Mora na Vila do Encontro ou redondezas? Tem dívidas com a Sabesp? Tem alguma reivindicação para a Prefeitura? Aproveite o mutirão do Programa Coopera que será realizado no bairro no dia 29 de fevereiro, sábado próximo.

Entre 9h e 12h, a rua João Turriano receberá serviços de manutenção pública como pintura de guias, limpeza, revitalização de espaços, além de várias ações de cidadania que ocorrem paralelamente.

As famílias que forem até o local encontrarão bicicletas para a garotada curtir gratuitamente e poderá fazer cadastro para futura castração gratuita de cães e gatos

E mais, dessa vez, o Programa Coopera será realizado em conjunto com a SABESP, que irá trazer uma van que presta diversos atendimentos. Os serviços ofertados pela van são: Segunda via de conta – parcelamento de débitos – atualização cadastral – pedido de ligação de água e esgoto – solicitação de serviços em geral.

O Programa Coopera, tem como objetivo principal buscar melhorias nos bairros por meio de uma força tarefa que vai até os cidadãos prestando serviços de acordo com as demandas, os números mostram que as ações preventivas em cada setor do Jabaquara.

No total, são doze setores atendidos de forma revezada. Os resultados foram considerados tão positivos que o programa já foi até premiado. Em 2018 a Subprefeitura Jabaquara ficou entre os 10 melhores projetos no prêmio PREMIA SAMPA, que busca reconhecer as melhores práticas de gestão pública no Município, passando por mais de 137 projetos realizados pelas Subprefeituras de São Paulo.

Mas, é importante destacar: são priorizados os pedidos feitos por moradores por meio da central de atendimento 156 e na praça de atendimento da Subprefeitura Jabaquara.