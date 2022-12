Prefeitura promove quatro feiras de artesanato em janeiro

A entrada destes eventos é gratuita e contam com a presença de artesãos do programa Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove no primeiro mês de 2023 quatro feiras de artesanato em diversas localidades da Capital, visando apoiar os pequenos artesãos e manualistas da cidade, integrantes do programa Mãos e Mentes Paulistanas.

Por meio do Mãos e Mentes Paulistanas, os artesãos e manualistas credenciados têm acesso a capacitação profissional, além das oportunidades de exposição e comercialização em grande escala em feiras, eventos e quiosques da Prefeitura de São Paulo..

“Buscamos cada vez mais apoiar o pequeno empreendedor, valorizando suas produções e oferecendo grandes oportunidades de exibição de seus produtos em feiras como estas” diz a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso. “As feiras e eventos promovidos pela Prefeitura de São Paulo são muito importantes para fomentar o comércio local da cidade de São Paulo e o ecossistema de pequenos negócios” completa.

Já na primeira quinzena do mês, é dado início as três primeiras feiras que atenderão nas zonas Norte, Oeste e Leste, sendo elas realizadas no Sacolão Freguesia do Ó, no Mercadão das Flores e no Mercado da Penha, respectivamente. A feira realiza na Praça Ramos de Azevedo, região central da cidade acontece a partir de 23 de janeiro.

Os produtos do programa ainda podem ser encontrados em quiosques nos shoppings Center Norte,Center 3, Itaquera, Center Norte e Mercadão das Flores.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

Lançado em março de 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais paulistanos. A iniciativa promove uma série de atividades para fortalecer o ecossistema de artesãos e manualistas, além de estimular a inclusão produtiva, acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local.

O programa trabalha por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação; o acesso ao mercado e participação em eventos.

Os artesãos e manualistas interessados em fazer parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas podem se inscrever pelo link.

Serviço:

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Dias: 14, 21 e 28 de janeiro

Horário: das 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores, Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó/Brasilândia

Dias: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de janeiro

Horário: das 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó, Av. João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha

Dias: 14, 15,21, 22, 28 e 29 de janeiro

Horário: das 10h às 19h (sábado) e 10h às 13h (domingo)

Local: Mercado Municipal da Penha, Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Dias: 23, 24, 25, 26 e 27 de janeiro

Horário: das 11h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo – Centro