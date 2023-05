Prefeitura promove mutirão de castração gratuito até dia 28

Vai até domingo, 28 de maio, a Virada da Castração para os cães e gatos do município. Embora o serviço esteja disponível durante todo o ano, a semana tem o objetivo de reforçar a importância do procedimento cirúrgico como um ato de cuidado e responsabilidade com o animal de estimação. O Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos (PPCRCG) é um serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo oferecido gratuitamente à população desde 2001. Nestas duas décadas de atuação, mais de um milhão e quatrocentos mil animais foram esterilizados cirurgicamente. Somente em 2022, foram realizadas 102.755 castrações gratuitas no município.

Benefícios para os pets

O procedimento traz uma série de benefícios para os pets. Além de evitar comportamentos indesejáveis, como a marcação de território e fugas, a castração reduz a ocorrência de diversas doenças, como: tumores de mama, de testículo e próstata, infecções uterinas, entre outros. “A expectativa é realizar cerca de oito mil castrações neste mês de maio. Os pets atendidos pelo programa municipal também recebem identificação por microchip, vacina contra a raiva e o Registro Geral do Animal (RGA)”, acrescenta Analy Xavier, coordenadora da Cosap.

Como obter o serviço

O atendimento na semana da Virada será feito pelas 17 clínicas veterinárias conveniadas do programa regular, espalhadas por todas as regiões da cidade, além de mutirões realizados em espaços públicos e unidades móveis, conhecidas por Castramóveis. No caso dos mutirões são atendidas regiões classificadas como prioritárias, segundo critérios epidemiológicos, demográficos e sociais, visando atender à população de maior vulnerabilidade social e, portanto, com menor acesso a serviços médicos veterinários.

Os documentos obrigatórios para obter o serviço nas clínicas contratadas são:

• Documento oficial com foto, constando RG e CPF do responsável pelo animal;

• Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 90 dias) em nome do responsável pelo animal;

• Comprovante de vacinação contra raiva, quando houver.

Para fazer a solicitação, o tutor deve ser maior de idade, morar na cidade de São Paulo e possuir um animal de estimação com idade entre 3 meses e 10 anos. Os interessados no serviço feito pelas clínicas veterinárias devem obter o Termo de Encaminhamento e escolher a clínica contratada da prefeitura de sua preferência para a realização da cirurgia.

Serviço

Virada da Castração

Quando: 20 a 28 de maio

Serviços oferecidos: castração, microchip, emissão de RGA e vacina antirrábica.

Confira o endereço das clínicas nas zonas sul e sudeste

ZONA SUL

– UVIS Capela do Socorro: Rua Justino Nigro, no 13 – Jd. Satélite

– UVIS Campo Limpo: R. N. Sra do Bom Conselho, 59

– UVIS M’Boi Mirim: R. Balmero Carqueja, 60

– UVIS Parelheiros: R. Cristina Schunck Klein, 23

– UVIS Santo Amaro/Cidade Ademar: R. Maria Cuofono Salzano, 185

ZONA SUDESTE

– UVIS Ipiranga: Av. Nazaré, 256

– Subprefeitura Vila Prudente: Av. do Oratório, 172

– DESCOMPLICA Penha: R. Candapuí, 492

– UVIS Mooca-Aricanduva: Rua Juca Mendes, 179.

Como proceder

O Termo de Encaminhamento pode ser obtido de forma presencial ou on-line. Se a pessoa preferir a opção presencial, deve realizar agendamento prévio pelo portal 156 e em seguida comparecer a uma das praças de atendimento com os documentos obrigatórios. Nessa etapa não é necessário levar o animal, pois será feita somente a emissão do termo.

Pela internet, o processo é ainda mais simples e costuma ser o mais indicado. Basta buscar o serviço “Castrar cães e gatos gratuitamente” no menu animais do Portal SP 156 e fazer seu cadastro. Em seguida é necessário preencher um formulário online informando os dados do animal que deseja castrar. O tutor também precisará enviar pelo próprio sistema os documentos obrigatórios para solicitação do serviço e uma foto do animal que constará na carteirinha do RGA.

Depois de feita a solicitação, é só aguardar o contato da clínica para o agendamento e as orientações gerais. O tempo médio de atendimento pode variar de acordo com a clínica escolhida. Em 80% das clínicas credenciadas, a castração é realizada em até dez dias. Confira uma estimativa de prazo aqui.

Já as regiões contempladas pelos mutirões e pelo serviço do Castramóvel são informadas com uma semana de antecedência, por meio de panfletos, cartazes e faixas no próprio bairro para que as vagas disponíveis sejam preenchidas pela população animal do local. “Os mutirões, que são promovidos nas áreas de maior vulnerabilidade, tem inscrições prévias à data da castração. Na inscrição os tutores recebem todas as orientações sobre os cuidados pré-cirúrgicos para que o animal esteja apto no dia agendado para o procedimento. Como qualquer cirurgia, ele requer preparo”, completa Analy Xavier.

