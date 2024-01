Prefeitura pretende retomar obras de túnel sob Rua Domingos de Morais

Mais de dez anos atrás, a Prefeitura anunciou que seria construído um túnel sob a Rua Domingos de Moraes, no cruzamento com a Rua Sena Madureira. Quem conhece a região sabe que ali o trânsito é complexo, forma um nó entre veículos que seguem sentido centro, sentido bairro, ou mesmo aquelas vindas do Ibirapuera e Vila Mariana com direção ao Ipiranga ou mesmo à Rodovia dos Imigrantes.

O projeto, na verdade, era bem antigo e havia sido reconsiderado, mas voltou a ser engavetado, por diversas razões, inclusive políticas, já que as empreiteiras que fariam a obra estavam envolvidas em denúncias.

Recentemente, entretanto, em entrevista às rádios comunitárias, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que pretende retomar a ideia: o edital para contratação de nova empresa para execução da obra sairia ainda esse ano.

Procurada, a Prefeitura, por meio da SP Obras, informou em nota que o projeto original do túnel Sena Madureira está sendo atualizado visando garantir os padrões de segurança vigentes. O lançamento da licitação para a execução das obras está previsto para janeiro de 2024.

Após a contratação, segundo a pasta, estima-se um prazo de 30 meses para a conclusão das obras.

Vereadores

Em 2022, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo debateu, em agosto, a continuidade do contrato sobre as obras no Complexo Viário Sena Madureira, localizado na Vila Mariana.

No contrato nº 054/SIURB/11, que foi assinado em 27/5/2011 com a construtora Queiroz Galvão e Galvão Engenharia, o valor das obras estava em R$ 218 milhões.

No entanto, de acordo com o legislativo municipal, a citação das construtoras na Operação Lava Jato levaram à suspensão do contrato, há exatos dez anos, em 2013. Assim, o estudo sobre a retomada dos trabalhos, levou à atualiação dos valores para R$ 462 milhões, com previsão inicial de entrega para 2024. Mas, como só no início de próximo ano será publicado o edital, depois vem o processo de contratação, fora o período de dois anos e meio para conclusão das obras, certamente esse novo túnel não surge antes do final de 2027.

Detalhes

De acordo com o projeto, o túnel Sena Madureira terá 420 metros e será construído entre a Rua Sena Madureira e a Avenida Domingos de Morais, com foco em desafogar o trânsito na região. A obra tem como objetivo melhorar a integração viária, eliminando o congestionamento e auxiliando na acessibilidade nos bairros Morumbi, Cidade Jardim, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Ibirapuera, Moema, Paraíso, Vila Mariana, Saúde, Cursino, Bosque da Saúde, Ipiranga e Vila Prudente; além de favorecer acesso ao ABC, toda região sul, sudeste, sudoeste da cidade e também como alternativa à Rodovia dos Imigrantes.

Ainda segundo o projeto, o trajeto do Complexo Viário inicia no túnel Jânio Quadros, passa pela Avenida Juscelino Kubischek, Túnel Ayrton Senna, Complexo Viário João Saad com desemboque na Ricardo Jafet, impactando diretamente 808 mil pessoas e gerando cerca de 4 mil empregos com a retomada do contrato.

Desapropriação

Segundo o projeto, 44 famílias da comunidade Luiz Alves e 74 da comunidade Souza Ramos serão removidas para a construção da obra. O secretário de Infraestrutura Urbana explicou que ,com a retomada do contrato, as famílias removidas contarão com o auxílio-aluguel.

O autor do requerimento que solicitou a Audiência Pública, vereador Aurélio Nomura (PSDB), destacou que com a retomada a Prefeitura tem um ganho financeiro e de tempo, diferentemente de que se houvesse uma nova licitação e ainda ressaltou a importância da obra para a região da zona sul. “Hoje o tráfego na nossa região é caótico e o túnel irá melhorar o fluxo do trânsito”, destacou.