Prefeitura oferece PrEP sob demanda na Ceci

Já ouviu falar em Profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP)? A PrEP consiste no uso de antirretrovirais para diminuir o risco de infecção pelo HIV e tem se demonstrado muito eficaz, principalmente para as populações que possuem risco acrescido e maior contexto de vulnerabilidade à contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana.

Agora, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo já disponibiliza à população a PrEP sob demanda. O comprimido da profilaxia se mantém o mesmo, mas muda a forma de administrar o medicamento de acordo com a necessidade do usuário. Em vez de tomá-lo diariamente, o usuário tomará dois comprimidos de 2h a 24h antes do sexo, um comprimido 24h após a dose dupla e um comprimido 48h após a dose dupla (2+1+1).

No esquema diário ainda é necessário esperar sete dias para ter efeito protetor, por isso essa dose dobrada inicial, para atingir um efeito protetor mais rápido. Com a revisão da PrEP diária, somente mulheres cis, homens trans, pessoas que têm vagina como órgão de nascimento e aquelas que fazem uso de hormônio à base de estradiol, precisam esperar sete dias para atingir a proteção medicamentosa.

“A PrEP sob demanda vai possibilitar que mais pessoas acessem essa importante tecnologia, que tem favorecido a redução de novas infecções de HIV, já que dá maior autonomia ao processo de prevenção”, ressalta o coordenador do setor de prevenção da Coordenadoria de IST/Aids, Adriano Queiroz.

Caso o munícipe tenha interesse e esteja inserido no grupo indicado, pode procurar um profissional de saúde dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), Serviços de Atenção Especializada (SAEs) ou Rede Sampa Trans.

Com a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), adolescentes acima de 15 anos de idade podem acessar os serviços de saúde para avaliação, orientação e consulta de PrEP, sem a necessidade de presença ou autorização de pais ou responsáveis. Também é garantido o direito à privacidade e ao sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Rede e endereços

A Rede Municipal Especializada em ISTs/Aids é composta por 27 serviços, que incluem 10 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), sendo um itinerante, e 17 Serviços de Atenção Especializada (SAE).

Os CTAs oferecem orientações sobre prevenção, testes para diagnóstico do HIV, preservativos internos e externos, gel lubrificante, além das Profilaxias Pré e Pós-Exposição (PEP e PrEP, respectivamente).

Além das tecnologias de prevenção já ofertadas pelos CTAs, os SAEs também oferecem consultas e tratamento para HIV/Aids e coinfecções, inclusive hepatites virais e tuberculose.

Na região, há o CTA Santo Amaro (Paula Legno), na R. Mário Lopes Leão, 240 – Santo Amaro. Tel.: (11) 5686-9960 / 5686-1475.

E o SAE Ceci: Av. Ceci, 2.235 – Planalto Paulista. Tel.: (11) 2276-9719