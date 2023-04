Prefeitura já faz obras da ciclovia na Avenida José Maria Whitaker

Certamente, já são mais de dez anos desde que cicloativistas reivindicam uma ciclovia na Avenida José Maria Whitaker e ouvem a promessa de que seria implantada. A via consta de planos da CET também há bastante tempo, mas o fato é que finalmente a pista exclusiva para bikes está sendo implantada.

Há alguns meses as obras começaram com a implantação de uma ilha central, entre a Avenida Ascendino Reis, sob o viaduto Onze de Junho – na Av. 23 de Maio – e a Avenida Dr. Altino Arantes. A concretagem já foi feita no trecho, mas não há ainda pintura, guard rails ou sinalização, gerando dúvidas se esse trecho terá realmente a ciclovia segregada.

Dali em diante, na direção da Avenida Senador Casemiro da Rocha, a pintura de solo também já está sendo feita, com mão dupla, mas no formato ciclofaixa, ou seja, uma pista sinalizada mas segregada das faixas para carros apenas por tachões.

No plano cicloviário da região de Vila Mariana, disponível no site da CET, a ligação entre as ciclovias José Maria Whitaker é definica como “conexão que atravessa a região de leste a oeste entre Moema e o Bosque da Saúde” e “uma ligação estrutural para a transposição da barreira criada pelo eixo radial da Avenida Rubem Berta”. Ali, a empresa indica que “o trajeto é suficiente para que se implante um espaço segregado bidirecional sem reduzir o número de faixas de circulação”. No entanto, vale ressalvar que a via tem várias conversões sinalizadas em solo, à esquerda e a direita, para que motoristas acessem vias transversais.

Por enquanto, na avenida, também já é possível ver também algumas placas e semáforos exclusivos para bicicletas.

E, claro, já começaram também algumas polêmicas em torno da ciclopista. Enquanto muitos usuários desse meio de transporte moderno e não poluente, já bastante usado também para entregas, celebram, outros reclamam.

As pistas exclusivas para bicicletas, embora cada vez mais essenciais, seguem a mesma lógica das feiras, no que se refere à aprovação da população: “todo mundo quer uma perto de casa, mas não na porta de casa”.

No trecho entre a Avenida José Maria Whitaker e a Rua Domingos Osvaldo Bataglia, por exemplo, onde há vários prédios residenciais, já é possível ver carros estacionados sobre a ciclofaixa já pintada na via. Como a obra ainda não está pronta, não há fiscalização específica.

Procurada pelo jornal SP Zona Sul, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informou que o trecho da ciclofaixa da Av José Maria Whitaker está em fase de implantação da sinalização.

Recentemente, a Prefeitura concluiu a implantação de outra ciclovia na região, antiga demanda, nas Avenidas Indianópolis e República do Líbano. Lá, foi necessário até contornar imensas figueiras cujas raízes chegam a invadir as faixas de rolamento para carros.

Segundo a CET, além da estrutura da José Maria Whitaker, seguem em fase de obras ou de sinalização as seguintes estruturas: Rui Barbosa/Treze de Maio; Educador Paulo Freire; Miguel Yunes; Engº Luís Gomes Cardim Sangirardi; Dona Avelina;

Gastão Vidigal/Ponte dos Remédios; Ponte Jaguaré; Praça Campo de Bagatelle; Tiradentes/Santos Dumont; Nações Unidas I e II.

A Prefeitura ainda ressalta que a capital tem a maior malha cicloviária do país, com 699,2 quilômetros de extensão e informou que as obras de implantação das estruturas seguem as diretrizes do plano de metas.

Plano cicloviário

O Plano Cicloviário, lançado em dezembro de 2019, já ampliou em 35% a extensão da malha cicloviária da cidade, com a entrega de 177 km de novas estruturas dedicadas à bicicleta. Além das novas ciclovias e ciclofaixas, mais da metade da rede existente anteriormente foi requalificada. No total, 320 km de ciclovias e ciclofaixas foram reformadas.

O Plano de Metas 2021-2024 prevê a implantação de mais 300 km de ciclovias e ciclofaixas. Para este ano de 2022, 157 km já estão definidos, passaram por audiência pública e foram apresentados durante os encontros periódicos da Câmara Temática de Bicicleta. Eles serão implantados por meio de duas concorrências públicas, ambas em fase de conclusão, e pela PPP da Habitação.