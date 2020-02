Prefeitura irá ouvir a população a respeito da Arborização Urbana em pesquisa

Qual seria a impressão dos cidadãos paulistanos sobre as árvores? Percebem a presença das arvores na sua rua ou no seu bairro? Como podem contribuir para a cidade ficar mais arborizada? Estas e outras perguntas integram uma pesquisa inédita que será disponibilizada nesta sexta-feira, 31 de janeiro, desenvolvida pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do PMAU, sob coordenação da Divisão de Arborização Urbana (DAU) da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

O principal objetivo é captar essas e outras percepções, incorporando-as ao Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU). Segundo a engenheira agrônoma Priscilla Cerqueira, diretora da DAU, a pesquisa ainda estimula as pessoas a “observar e pensar” sobre as árvores e a relação com elas, quais cuidados necessários, quem é responsável por esse cuidar e mais: como será nossa cidade nos próximos anos, podendo responder o que ele espera desse plano.

“Queremos avaliar sua percepção em relação às árvores de forma mais ampla (na cidade) ou mais específica (na sua rua); saber se ele conhece algumas espécies, se nota as mudanças provocadas ao longo do ano e, afinal, qual é a sua relação com o tema”, explica Priscilla. Mais que isso: a pesquisa será um instrumento para “provocar” a população sobre o tema, para que perceba seu papel nesse contexto.

Plano Municipal de Arborização Urbana

A SVMA coordena a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), previsto no Programa de Metas 2019-2020, com o objetivo estratégico de “Dar sustentabilidade ambiental à cidade”. Trata-se de um instrumento para definir o planejamento, implantação e manejo da arborização urbana no Município de São Paulo. Envolve técnicos de vários órgãos e Secretarias que atuam direta ou indiretamente na gestão da arborização, especialmente, a SVMA e a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), e foi iniciado em maio de 2019.

A primeira etapa, onde se enquadra a pesquisa, os técnicos pretendem elaborar um diagnóstico da arborização. Esse momento foi composto por oficinas técnicas e participativas, realizadas em todas as regiões da cidade. A etapa seguinte constitui a elaboração do Plano de Ação, propriamente dito, com uma previsão para os próximos 20 anos, com revisão a cada cinco anos. Por fim, será realizada a edição e consolidação do material, como terceira e última etapa, prevista para junho de 2020.

SERVIÇO

Pesquisa sobre Arborização Municipal

Data: de 31/01 a 02/03

Como participar: acessar plataforma digital