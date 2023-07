Prefeitura investe R$ 650 milhões em 2023 no maior programa de recuperação e manutenção de pontes e viadutos da história

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Siurb), realiza o maior programa de recuperação e manutenção de pontes e viadutos da história da cidade. Somente neste ano, o setor conta com um orçamento histórico já aprovado de mais de R$ 650 milhões.

O objetivo é concluir 300 obras até o fim de 2024, superando o Programa de Metas 2021-2024 (meta 37), que estimava fazer 260 intervenções em unidades estruturais de pontes e viadutos até o fim desta gestão. A ação com esse volume de intervenções é inédita na cidade e faz parte do Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos, criado em novembro de 2018, com o objetivo de instaurar uma cultura permanente de inspeções rotineiras e manutenções preventivas, promovendo a integridade e prolongando a vida útil das estruturas.

Desde então a Prefeitura começou a recuperar ligações importantes, em todas as regiões, mas que nunca tinham passado por uma avaliação aprofundada nem por manutenção preventiva.

Foi assim que se constatou o comprometimento do Viaduto General Olímpio da Silveira, na Avenida Pacaembu, na Zona Oeste, por exemplo. A estrutura foi construída em 1939 e teve problemas estruturais em razão de impactos causados por acidentes, o que levou a Prefeitura a proibir o tráfego de caminhões e iniciar uma obra de recuperação em 2019. Os reparos estão em finalização.

Além desse, estão em fase de finalização as obras de reforço e recuperação estrutural nos viadutos Carlos Ferraci, Antônio Sanches de Larraigoiti Júnior, General Milton Tavares, Naor Guelfi, Beneficência Portuguesa, General Marcondes Salgado, Paraíso, Sumaré, Doutor Arnaldo, Carlito Maia, Ponte Eng. Ary Torres e Complexo Viário Jacu-Pêssego.

Somados, somente os contratos dessas intervenções representam um investimento direto de R$ 62,8 milhões na infraestrutura viária da capital e na segurança de motoristas e pedestres.

Para a próxima etapa do programa de recuperação e manutenção de pontes e viadutos, a Prefeitura já conta com as licitações publicadas para 53 obras. São importantes vias espalhadas por toda a cidade, como Ponte Bernardo Goldfarb, Viaduto Incinerador Vergueiro, Ponte Vitorino Goulart, Viaduto Santa Efigênia e Passarela Prof. Dr. Emílio Athié.

Hoje, há 28 obras simultâneas em andamento pela cidade, além de outras 215 em processo de contratação. Sobre vistorias, 53 já foram contratadas e, atualmente, estão em etapa de planejamento. Mais 924 inspeções estão em fase de adequação do edital para prosseguimento da licitação.

A medida é necessária para garantir a qualidade da infraestrutura viária, e é realizada pela Siurb por meio da SPObras. Desde 2021, já foram investidos R$ 264 milhões no Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos da cidade, criado em novembro de 2018, com o objetivo de instaurar uma cultura permanente de inspeções rotineiras e manutenções preventivas, promovendo a integridade e prolongando a vida útil das estruturas. Com essas ações, a Prefeitura consegue reduzir os gastos públicos, além de garantir a segurança da população.