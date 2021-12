Prefeitura investe em jovens atletas

Praticar esportes para manter físico e mente saudáveis é importante para qualquer pessoa. E para isso existem clubes municipais espalhados por toda a cidade, que oferecem diversas modalidades esportivas gratuitas.

Mas, paralelamente, é preciso formar atletas profissionais, pessoas que desde jovem invistam em talento e se dediquem a aprimorar em esportes para participar de competições. Foi assim que surgiu o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em 1976, ou seja, há 45 anos, para contribuir na formação de atletas de base, crianças e adolescentes que possam vir a participar de clubes profissionais ou mesmo das seleções nacionais.

Para quem mora na região de Moema e Vila Mariana ou bairros próximos, fica ainda mais fácil disputar uma vaga ali, por conta da proximidade: o COTP fica na Rua Pedro de Toledo, ao lado da estação AACD Servidor da Linha Lilás do metrô.

Agora, a Secretaria de Esportes e Lazer (SEME), da Prefeitura, está iniciando o “Programa Esporte de Base”, que visa fomentar a prática de modalidades esportivas com o objetivo de formar atletas de base. Ao todo serão 120 vagas distribuídas para as seguintes modalidades: Basquete Feminino, Boxe, Futebol Feminino, Handebol Feminino, Luta Olímpica, Ginástica Artística, Judô, Voleibol Masculino e Feminino.

As atividades esportivas estarão disponíveis em diversas instalações multiesportivas da cidade de São Paulo.

Outra vertente que o projeto busca é atingir a disciplina da mente e do corpo, conseguindo assim, equilíbrio entre a parte física e mental dos atletas por meio da prática de esportes.

Com isso, o objetivo é que os atletas do programa consigam ingressar no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e também no Clube Escola, abrindo outras oportunidades para os participantes. Vale dizer, que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida estão aptas a participar das modalidades.

Veja abaixo, a faixa etária permitida por esporte:

Basquete Feminino – 8 a 15 anos;

Boxe – 11 as 17 anos;

Futebol Feminino – 8 a 15 anos;

Handebol Feminino – 6 a 15 anos;

Luta Olímpica – 8 a 15 anos;

Ginástica Artística – 8 a 15 anos;

Judô – 8 a 15 anos;

Voleibol Masculino e Feminino – 8 a 15 anos.

Veja abaixo, o número de vagas permitida por esporte:

Basquete Feminino – 15 vagas;

Boxe – 15 vagas;

Futebol Feminino – 15 vagas;

Handebol Feminino – 15 vagas;

Luta Olímpica – 15 vagas;

Ginástica Artística – 15 vagas;

Judô – 15 vagas;

Voleibol Masculino e Feminino – 15 vagas.

As aulas vão ter 1 hora de duração por turma e por modalidade, sendo duas vezes por semana, em dias alternados.

O programa Clube Escola é desenvolvido a partir das escolas municipais.

Já informações sobre as peneiras do Centro Olímpico podem ser obtidas em ad

centroolimpico.org.br. O Centro Olímpico pode ser acessado pela Rua Pedro de Toledo, 1653 ou Avenida Ibirapuera, 1315 – ao lado da estação AACD Servidor, linha Lilás.