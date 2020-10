Prefeitura faz hoje processo online de seleção para empregos

O setor de vendas ocupa por volta de 19% das oportunidades.

Pré-seleção on-line recebe inscrições até 18h dessa quarta-feira (7)

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo abre processo seletivo para 700 oportunidades de emprego. Por volta de 19% das vagas são destinadas ao setor de vendas – remuneração de até R$ 1.500. As inscrições vão até o dia 7 de outubro, às 18h, por meio do site www.bit.ly/vagasnocate

São 131 postos para o candidato que quiser atuar na área de vendas. Para o cargo de representante comercial são 50 vagas disponíveis, sendo que o salário é obtido através de comissão. A escolaridade mínima é o ensino médio completo e é necessário possuir seis meses de experiência comprovadas. A carga horária é de quatro horas diárias, podendo ser administradas pelo candidato. É preciso possuir CNH nas categorias A ou B.

Ainda no setor do comércio, o Cate oferece 113 postos para atendente. A função de atendente de lojas requer ensino fundamental completo e não precisa de experiência – salário de até R$ 1.271. As empresas contratantes são das zonas central, norte e sul da capital. São 30 vagas para atendente de lanchonete destinada, exclusivamente, para pessoas com deficiência. É preciso ter o ensino fundamental completo e os selecionados passaram por treinamento, dispensando a exigência de atuação na área.

O cargo de atendente de telemarketing tem 45 vagas – remuneração varia entre R$ 1.045 e R$ 1.401. O requisito para concorrer à vaga é ter ensino médio completo e, em alguns casos, não é preciso ter experiência. São cinco vagas para home office, para atuar em um site de tecnologia – salário de R$ 1.066.

Para a colocação de auxiliar de limpeza, são 33 oportunidades – salários de até R$ 1.442. A escolaridade varia entre ensino fundamental e o ensino médio completo. Não é preciso possuir experiência. O candidato deverá realizar serviços como conservação e limpeza de ambientes internos e externos, coleta de lixo, abastecimento de materiais, entre outros. As oportunidades são para as regiões central, leste, oeste, norte e sul de São Paulo.

O interessado em se cadastrar para a função de motorista pode contar com 27 postos disponíveis, sendo a maioria para conduzir ônibus – salário de R$ 1.821. É requisito possuir CNH na categoria D e curso de transporte coletivo. A escolaridade mínima é ensino fundamental completo e será exigida experiência. A empresa atua no bairro Itaim Paulista, na zona leste.

São 25 oportunidades para a função de operador de caixa – remuneração entre R$ 1.179 e R$ 1.560. É preciso possuir seis meses de experiência. A escolaridade varia entre ensino fundamental e ensino médio completo. O prestador de serviços deverá realizar atividades como atendimento ao público, reposição de produtos, abertura e fechamento de caixa, emissão de nota fiscal, entre outros. As vagas são para as zonas sul, norte e leste.