Prefeitura aumenta pontos de drive thru da vacina contra gripe

Na primeira semana de vacinação contra a gripe comum (influenza), poucos eram os endereços para quem queria que a aplicação acontecesse sem sair do carro, pela janela. Mas, o chamado “drive thru” da vacinação teve uma aceitação tão grande, especialmente das famílias preocupadas em não levar idosos para as ruas, que novos endereços estão na listagem das unidades que oferecem o serviço – até o Autódromo de Interlagos! Ali, a vacinação acontece das 9h às 17h – o autódromo fica na Avenida Jacinto Julio, altura do n° 589 do portão 9.

Confira nos links a relação completa de postos de vacinação Drive Thru por região da cidade

As doses estarão disponíveis também nas 468 Unidades Básicas de Saúde da capital, que terão salas especiais para atender os idosos, já que a orientação é para que eles permaneçam em casa devido ao coronavírus. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também organiza, por meio das visitas feitas pelas Equipes de Estratégias da Família, a vacinação extramuros e em domicílio, para os casos prioritários.

Encontre aqui a unidade mais próxima de sua residência.

Também foram montadas salas de vacina em escolas próxima às unidades de saúde, para que as pessoas que forem se vacinar contra a influenza não cruzem com os pacientes das unidades de saúde. Acesse aqui a planilha com o endereço das escolas onde ocorrerá vacinação de acordo com as unidades de saúde.

A campanha

A campanha vai até 25 de maio e será dividida em três etapas. Pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde já estão sendo vacinados, desde 23 de março.

Na segunda etapa, a partir do dia 16 de abril, podem buscar a vacinação professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e forças de segurança e salvamento.

Por fim, a terceira etapa tem início no dia 9, com crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade.

A vacinação contra a Influenza não protege contra o novo coronavírus, mas vai auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico da covid-19, ao descartarem os outros tipos de gripe na triagem, pelo histórico vacinal.

A influenza é uma doença infecciosa febril aguda, com maior risco de complicações em alguns grupos vulneráveis, que pode evoluir para formas mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e até a morte.