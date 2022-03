Prefeitura aplica quarta dose para 70+

A partir da próxima terça-feira (29), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 (segunda dose adicional) em idosos a partir de 70 anos de idade que tomaram a terceira dose (primeira dose adicional) há pelo menos quatro meses. A vacinação será feita com os imunizantes disponíveis.

A imunização acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que funcionam das 7h às 19h, além dos megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h. Além da vacinação nos postos, a Atenção Básica, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), vai imunizar os idosos nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e em domicílio para aqueles acamados e impossibilitados de se locomoverem até as unidades.

Dos 556 mil idosos com mais de 70 anos que residem na capital, 450.347 estão elegíveis no momento para receber a segunda dose de reforço. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além da carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.

Desde a última sexta-feira (18), a SMS está vacinando com a quarta dose os idosos a partir de 80 anos.

Já foram aplicadas 23.153 segundas doses adicionais nesse público. Todos os dados podem ser acompanhados diariamente no Vacinômetro: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=314214.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, adiantar a segunda dose de reforço é proteger ainda mais os idosos contra o coronavírus nesta fase da pandemia. “A logística de vacinação construída pela gestão municipal permanece para imunizar toda a população contra a Covid-19 na cidade de São Paulo.”

Resultados

Até ontem (21), a capital aplicou 29.228.750 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 11.693.918 primeiras doses (D1), 10.715.918 segundas doses (D2), 347.946 doses únicas (DUs), 6.440.878 primeiras doses adicionais (DA1) e 30.090 segundas doses adicionais (DA2), incluindo adultos imunossuprimidos com mais de 18 anos. A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 110,1% para D1, em 106,1% para D2, 69,7% para DA1 e 0,3% para DA2.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 972.534 D1, representando uma cobertura vacinal de 115,2%. Também foram aplicadas 850.422 D2 alcançando 100,8% do público elegível. Já em crianças de 5 a 11 anos, foram aplicadas 905.236 D1, representando uma cobertura vacinal de 83,6%. Também foram aplicadas 419.672 D2 alcançando 38,7% dessa parcela da população.

Gripe

O Governo do Estado anunciou a antecipação em uma semana da campanha de vacinação contra a gripe. Os idosos acima dos 80 anos poderão receber a vacina contra a Influenza já a partir deste domingo (27) durante o Domingão da Vacinação. Os idosos acima de 80 anos que forem aos postos receber a quarta dose da vacina contra a COVID-19, poderão receber simultaneamente a vacina contra a gripe.

Nesta semana, o Instituto Butantan entregou as doses da vacina contra a gripe para São Paulo, o que permitiu a antecipação em uma semana da campanha estadual.

A vacina contra a influenza é trivalente, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.