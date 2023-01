Prefeitura amplia recapeamento no Jabaquara

Desde segunda (16/01), o programa de recapeamento da Prefeitura foi estendido em mais algumas regiões da cidade, totalizando novos 72mil metros quadrados de vias da Capital paulista, compreendidos nas zonas Oeste, Sul e Norte. O recape usa alta tecnologia, corrige os danos estruturais e recupera a via com material resistente à fadiga provocada pelo tempo e tráfego intenso.

Entre eles, o recapeamento da Avenida Mascote, no trecho compreendido entre a rua Palacete das Águas e Av. Santa Catarina. A previsão de término é em abril. A avenida fica no distrito do Jabaquara , em bairros conhecidos como Vila Santa Catarina e Vila Mascote, e terá 16,3 mil metros quadrados de asfalto recuperados. A previsão de término é em abril.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras garante que há um controle rigoroso em campo, com um mapeamento inédito de todas as vias elegíveis para recapeamento, cronograma enxuto e pontual sobre o que a engenharia chama de patologias do asfalto (desde irregularidades provocadas por trincamentos, quanto problemas estruturais que enfraquecem o revestimento da via).

A Prefeitura também informa que a escolha das vias a serem recapeadas segue decisões técnicas. “Alguns critérios usados na priorização das vias que recebem o recapeamento são o volume diário de tráfego, a condição e deterioração existente, a demanda de transporte coletivo sobre pneus, o histórico de reparos e as solicitações da comunidade que já estão em aberto. Trabalhamos para atingir a operação em sua totalidade!”, afirma o secretário das Subprefeituras, Alexandre Modonezzi.

O Programa

No momento, são 41 os trechos que estão em andamento e totalizam uma área de mais de 1,3 milhão de metros quadrados de recape. Somando as áreas já concluídas e as novas vias contratadas, o programa de recapeamento ultrapassou a marca de 3 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho, 57 trechos foram finalizados, correspondente a uma área de mais de 1,6 milhão de metros quadrados.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 120 dias, abreviado em grandes avenidas.

Previsto em contrato, o programa está sendo realizado de maneira sustentável, com a utilização do RAP espumado. Entre os critérios considerados para a escolha destas vias, estão o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.

O recapeamento em curso na cidade usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga.

As informações sobre o programa são compiladas e atualizadas em tempo real, através do Portal: https://recape.prefeitura.sp.gov.br/recape/