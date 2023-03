Prefeitura amplia bivalente e inicia vacinação contra MPox

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou a vacinação contra a Covid-19 com a Pfizer bivalente para grávidas e puérperas. O público é estimado em 130 mil mulheres.

Caso existam doses remanescentes da Pfizer bivalente próximo ao fim das atividades diárias nas unidades, profissionais de saúde podem tomar o imunizante, desde que sejam moradores da região da Unidade Básica de Saúde (UBS). Para inscrição prévia, é necessário apresentar comprovante de endereço.

A vacinação com esse imunizante segue disponível para todos os idosos acima de 60 anos de idade, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários destes equipamentos da cidade. Estão sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da dose mais recente recebida.

A vacinação contra a Covid-19 é feita nas UBSs e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, também das 7h às 19h.

A imunização contra a Covid-19 está disponível para toda a população a partir dos 6 meses. Para a primeira dose de reforço, estão elegíveis crianças a partir dos 3 anos, adolescentes e adultos que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose de reforço da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a dose anterior há pelo menos quatro meses.

Mpox

A Prefeitura também começou na quarta-feira (22), a vacinação contra a mpox destinada inicialmente a adultos com maior risco de desenvolver as formas mais graves da doença.

As 1.375 doses da vacina MVA-BN Jynneos Mpox serão ofertadas em 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs), que integram a Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids da capital e em unidades da rede estadual de saúde, administradas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de quatro semanas entre elas. Estão elegíveis ao imunizante pessoas que vivem com HIV (sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana) ou Aids com idade igual ou superior a 18 anos e que estejam com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses, além de profissionais de laboratório, de 18 a 49 anos, que trabalham diretamente com orthopoxvírus, com nível de biossegurança 3 (NB-3).

Serão imunizadas tanto as pessoas que tiveram exposição direta ao vírus, quanto as que não tiveram diagnóstico da doença. O imunizante não deve ser aplicado simultaneamente com outras vacinas.

A mpox se caracteriza pelo surgimento de erupções cutâneas (lesões, bolhas, crostas) em diferentes formas. Pode afetar todo o corpo, incluindo rosto, palmas e órgãos genitais.

Os boletins epidemiológicos e mais informações sobre a Mpox no município de São Paulo podem ser acessados clicando aqui.

Endereços MPOX

Confira a lista com os endereços e telefones das unidades que realizarão a vacinação na zona sul de São Paulo

Região Sul

-SAE Jardim Mitsutani R. Vittorio Emanuele Rossi, 97

-SAE Cidade Dutra R. Cristina Vasconcelos Ceccato, 109

-SAE M Boi Mirim R. Deocleciano de Oliveira Filho, 641

-SAE Santo Amaro – Dra. Denize Dornelas de Oliveira R. Padre José de Anchieta, 640

Região Sudeste

-SAE Ipiranga Dr. José Francisco de Araújo – R. Gonçalves Ledo, 606

-SAE Penha – Praça Nossa Senhora da Penha, 55

-SAE Herbert de Souza Betinho – Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 515

-SAE Ceci – Av. Ceci, 2235

-SAE Vila Prudente Shirlei Mariotti Gomes Coelho -Praça Centenário de Vila Prudente, 108

-Centro de referência e treinamento DST/AIDS de São Paulo -R. Santa Cruz, 81

-CRIE UNIFESP -R. Borges Lagoa, 770

-Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – IAMSPE – Rua Pedro de Toledo, 1800