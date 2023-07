Prédio histórico na Indianópolis: em reforma?

Os vizinhos já notaram: há uma movimentação mais intensa no antigo prédio do laboratório DF Vasconcelos na Avenida Indianópolis. O imóvel foi comprado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CreciSP, em 2011, por R$ 22 milhões. Mas nunca se tornou sede de fato. A entidade chegou a considerar a hipótese de vendê-lo, porém foi outra ideia abandonada. Algumas manutenções foram feitas ao longo desses anos e, de acordo com o Creci, o imóvel chegou a ter alguma ocupação. Mas, agora, cercado por tapumes, parece passar por uma reforma mais ampla.

Ainda assim, não se trata de um retrofit, ou seja, uma restauração do prédio com vistas a manter características históricas, como era o plano inicial. O antigo laboratório, da década de 1940, tem até um observatório astronômico em um domo no topo, que nos planos divulgados logo após a compra do prédio seria usado para visitação de escolas e interação com a comnidade.

Procurada, a entidade informou que o imóvel de propriedade do CRECISP está efetivamente submetido a reforma nas áreas onde não existirão alterações para manter as características originais da propriedade, a fim da manutenção do legado histórico do Planalto Paulista.

“Em breve, teremos outros departamentos do CRECISP instalados nas dependências do edifício, assim que concluída a aprovação do projeto geral de reforma perante a Municipalidade que se encontra em fase final”, disse, em nota, o chefe de gabinete da entidade, Milton Moreira de Barros Neto.

Ele também confirme que não há intenção de alienação do imóvel, tampouco o interesse na aquisição de novo prédio para sediar a entidade.

“Por fim, reiteramos que a presença da autarquia nessa localidade será motivo de satisfação não só para a vizinhança, como para toda sociedade”, continua. “Vamos manter o máximo possível do aspecto arquitetônico da construção com objetivo de manter a originalidade do projeto, deixando, assim, intacto um pedaço da história do Planalto Paulista”.

O bairro é estritamente residencial, mas há autorização para uso de imóveis como escritórios na Avenida Indianópolis, onde fica a sede.

Da década de 1940, edifício conta com Domo com observatório astronômico

Pode até parecer difícil de acreditar, mas na década de 1940, quando foi criada a empresa DF Vasconcelos, a capital paulista ainda era bem menos povoada e o Planalto Paulista era um bairro de poucas casas. Para se ter ideia, o Parque do Ibirapuera só seria criado em 1954 para as celebrações do Quarto Centenário da capital. A Avenida Indianópolis sequer tinha esse nome – era a avenida Iraci, uma estradinha de terra.

E foi nesse cenário que, em 1941, foi inaugurada a DF Vasconcelos – criada pelo topógrafo Décio Fernandes de Vasconcellos, foi empresa pioneira no setor óptico. Vale destacar que a empresa existe até hoje, mas sua sede atual fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Valença.

Apaixonado por física e matémática criou no prédio sede, construído alguns anos depois da inauguração da empresa, em 1947, um observatório astronômico, em consonância com uma empresa que produz lentes de precisão e outros equipamentos ópticos. O observatório fica em um domo no topo, tornando o prédio um exemplar raro.

A fábrica foi sendo desativada aos poucos até que no início da década de 2010 se mudou definitivamente para a sede fluminense. Pouco depois, foi comprada pelo Creci, num processo que chegou a ser questionado por não ter passado por concorrência pública.

Em 2018, o Creci tentou vender o imóvel sem nunca tê-lo ocupado de forma definitiva como planejado inicialmente, alegando que o imóvel não se mostrou adequado por estar em bairro residencial, o que dificultaria o uso de um auditório, circulação frequente, promoção de eventos etc.

Mas, a falta de interessados fez com que os planos fosse novamente modificados. Talvez também por eventuais expectativas quanto à alterações no zoneamento local, com a revisão do Plano Diretor.