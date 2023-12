Praça Santa Rita sofre com mau uso de equipamentos

Em novembro do ano passado, o Jornal SP Zona Sul noticiava: a reforma da Praça Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, é um sucesso. O espaço verde, que já contava com equipamentos de ginástica e wi fi livre, passou a contar também com um cachorródromo, playground espaçoso e com piso especial para crianças, além de um chafariz no trecho bem em frente à igreja de mesmo nome. Mas, um ano após a reforma, os moradores e visitantes do espaço reclamam de sujeira, brinquedos quebrados e cachorródromo com portão quebrado, além de apontarem o baixo uso do chafariz..

Os próprios moradores admitem, entretanto, que boa parte dos problemas é resultado do mau uso por alguns frequentadores, especialmente no caso do gira-gira que já quebrou mais de uma vez.

Procurada, a Subprefeitura Vila Mariana informou que realiza periodicamente os serviços de zeladoria na Praça Santa Rita de Cássia. “O portão do parcão foi consertado no dia 24 de novembro. O gira-gira teve reparos feitos no dia 14 de novembro. Além disso, na última semana foi feita a limpeza adicional e a manutenção nas gangorras”, informou, em nota.

A respeito da fonte, a Subprefeitura possui um acordo com a Paróquia Santa Rita de Cássia que torna a Igreja responsável pelo cuidado, manutenção e gestão da fonte.

A Subprefeitura ainda apontou que é importante esclarecer que a Praça Santa Rita de Cássia está constantemente apresentando problemas de mau uso ou depredação. É fundamental o apoio da população na manutenção dos espaços públicos da cidade.

E ressaltou que a população pode realizar denúncias contra a depredação do patrimônio público e solicitar serviços de zeladoria através do número 156, do app SP 156

Para realizar a reforma da Praça Santa Rita de Cássia, foram investidos R$ 933.433,58 no final do ano passado.