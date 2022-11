Praça Santa Rita: reforma é um sucesso

Uma cidade mais humana, inclusiva e também mais segura depende de sua ocupação pela comunidade. Usar praças, circular pelas ruas e aproveitar o meio urbano, especialmente como pedestre, cria um movimento que afasta até ocorrências criminais, que tendem a acontecer em áreas mais vazias.

E cada vez mais parece claro que a cidade tem carência de espaços verdes e com equipamentos de uso livre pela população. Um bom exemplo disso está na Praça Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, área sob administração da Subprefeitura de Vila Mariana.

Localizada em frente a uma paróquia, a Praça tem quatro áreas no entrocamento entre a Rua das Rosas e Avenida Senador Casemiro da Rocha. Ali, já havia alguns bancos e também equipamentos para exercício da terceira idade, sem falar no Wi Fi livre da Prefeitura, que garante acesso grátis à internet no local.

Vale ainda destacar que, além da Igreja, que atrai fiéis e promove inclusive quermesses em datas especiais como o Dia da Padroeira, em 22 de maio, a Praça Santa Rita e vias próximas têm atraído novos bares e restaurantes, trazendo vida e movimentação ao bairro.

Agora, uma nova reforma está em andamento na praça, que inclui recuperação do calçamento, readequação do contorno viário, implantação de novos bancos, paisagismo.

Mas, não só. O que mais está chamando a atenção da vizinhança é um playground amplo, colorido e cercado. A reforma ainda inclui a implantação de um cachorródromo, em uma das outras áreas e, bem em frente à Igreja, onde não há vegetação, está sendo implantado um chafariz, com espaço lateral para que as pessoas sentem (veja imagem de simulação, ao lado).

O fato é que a obra ainda está em andamento – um piso especial emborrachado será implantado junto ao playground, que conta com um brinquedão e algumas gangorras. Mas, muitas famílias já têm entrado na área cercada e levado suas crianças para curtir os brinquedos.

Se por um lado isso mostra o sucesso da iniciativa, por outro pode gerar riscos à segurança e ainda atrasar a conclusão dos trabalhos.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Vila Mariana, informou que vem colocando placas a fim de evitar que os equipamentos sejam utilizados, no entanto são frequentemente retiradas. Elas são repostas assim que a ausência é notada.

Efetivamente, há vários cartazes informando que produtos químicos são necessários durante essa fase da implantação do piso.

A Obra

A Prefeitura ainda informou que, para realizar a reforma da Praça Santa Rita de Cássia, foram investidos R$ 933.433,58.

O cachorródromo já está liberado para uso desde a última quarta-feira (23) e a praça estará disponível para a população a partir da próxima semana.

A Prefeitura explicou também que o contêiner que permanece no local é usado para guardar os equipamentos utilizados na obra, e será retirado até a próxima semana.

Centro da cidade

Além da Praça Santa Rita de Cássia, foram revitalizadas várias praças na região central da cidade, entregues essa semana: Praças Darcy Penteado, Dom Orione, Nina Rodrigues,Largo do Arouche, Largo da Pólvora, Praça Dr. João Mendes, Praça Ragueb Chohfi, Praça Vitor Del Mazo, Praça Paulo Kobayashi, Praça General Craveiro Lopes, Praça Olavo Bilac, Largo Sete de Setembro, Praça Emílio Miguel Abella, Praça Antônio Caruso, Largo do Paissandú, Praça Hélio Ansaldo, Largo General Osório, Praça Desembargador Mario Pires, Praça e Memorial Vladimir Herzog. E as Praças por recursos do Fundurb: Largo N.S. da Conceição, Praça Padre Luís Alves de Siqueira e Praça Umpei Hirano. “Temos 1,2 mil obras em andamento na cidade”, disse o prefeito.