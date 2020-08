Poupatempo: novos agendamentos começam à meia noite dessa terça, 25

Precisa de um novo RG com urgência? Então é bom ficar atento porque no início da próxima madrugada, à 0h dessa terça, 25, começam pela internet, no site www.poupatempo.sp.gov.br., os agendamentos para garantir um horário no atendimento do Poupatempo para o serviço. Na semana passada, as vagas de atendimento disponibilizadas terminaram em poucas horas – na manhã do dia seguinte, já não havia mais vagas.

Quem precisa com urgência de um novo RG tem enfrentando longas filas e muita dificuldade para resolver a situação. Para tentar minimizar o problema, o Governo do Estado vem reabrindo algumas unidades do Poupatempo e organizado mutirões, mas com as regras de distanciamento e para evitar aglomerações, o número de pessoas atendida por dia é reduzido e em poucas horas as vagas se esgotam.

Só nessa segunda e terça, foram mais de 4,4 mil atendimentos, incluindo os postos da zona sul – Santo Amaro e Cidade Ademar – e demais já abertos no Estado: Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara e São Carlos.

Os postos do Poupatempo em São Vicente e Praia Grande também vão reabrir nessa quarta, não só para o RG como para outros serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira habilitação.

Serviços digitais

Segundo o Governo, para evitar aglomerações, os demais serviços continuam mantidos de forma remota, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, que juntos oferecem 75 opções online com qualidade, segurança e comodidade.

No caso do RG, para ser atendido, basta comparecer à unidade selecionada no dia e horário agendados portando a Certidão de Nascimento ou Casamento, original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no estado de São Paulo.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação oficial com foto. Caso não possa comparecer, o responsável deve assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Reabertura gradual dos postos

A partir desta quarta-feira (26), 20 postos do Poupatempo já terão retomado o atendimento para serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, mediante agendamento de data e horário, pelo portal ou no app.

A reabertura gradual das unidades em todo o Estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Os primeiros oito postos do programa a retomarem as atividades presenciais foram Sé e Itaquera (Capital), Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Santos e Guarujá (Baixada Santista), e Bauru (Interior). Nesta quarta-feira (26), outras 12 unidades reabrem: Santo Amaro, Lapa, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a reabertura, neste momento, acontece com 30% da capacidade de atendimento de cada unidade e prioriza os atendimentos que não podem ser realizados de forma digital.

Segurança

Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores, estão sendo tomadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários. O acesso às unidades é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br.