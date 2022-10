Postos de saúde têm ação especial para mulheres

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) dá início nesta sexta-feira (7) ao Avança Saúde Mulher e+ nas 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. A iniciativa, que ocorrerá até o mês de dezembro, tem como objetivo reforçar o cuidado integral em saúde da população feminina e LGBTIA+.

O início das ações tem como mote a campanha Outubro Rosa, celebrada internacionalmente com foco na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A linha de cuidado da rede municipal voltada à mulher contempla consultas, exames preventivos e encaminhamentos para biópsias de mama e mastologista, até diagnóstico de câncer e tratamento oncológico.

As UBSs promoverão ações como acolhimento e consulta com equipe médica e de enfermagem, consultas odontológicas, coleta de Papanicolau, solicitações de mamografia, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), intensificação de vacinação, avaliação nutricional, além de rodas de conversa sobre gestação, métodos contraceptivos, representatividade LGBTIA+, programa Território Inclusivo (voltado a pessoas com deficiência e seus cuidadores), discussões relativas à violência e saúde mental, além da importância do pré-natal.

Também serão assistidas pela campanha mulheres cisgênero lésbicas, travestis, além de mulheres e homens transexuais.

Durante as duas primeiras edições da iniciativa, realizadas entre 12 e 26 de março deste ano voltadas apenas às mulheres, foram realizados mais de 55 mil atendimentos, cerca de 9 mil coletas de Papanicolau e 2.800 solicitações de mamografia.

“Estamos otimistas com o potencial dessa nova versão do programa voltada tanto para mulheres quanto para a população LGBTIA+, que são grupos que requerem ainda mais cuidados e acolhimento. Nosso objetivo é ofertar assistência integral à saúde e atrair de volta às unidades pessoas que eventualmente tenham deixado de fazer consultas e exames preventivos durante os dois anos mais críticos da pandemia de Covid-19”, ressalta a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da SMS, Sandra Sabino.

Região

UBS SANTA CRUZ

R. Santa Cruz, 1191, Vila Mariana

UBS PARQUE IMPERIAL – PROFº MANOEL A. S. SARAGOÇA

R. Major Freire, 510, Vila Monte Alegre

UBS DR. JOAQUIM ROSSINI

R. Álvaro Fragoso, 480, Vila Carioca.

Cada pessoa pode consultar a UBS mais próxima de sua residência ou trabalho por meio da plataforma Busca Saúde no link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/