Pós Carnaval ainda tem mega blocos na região do Parque Ibirapuera

A cabou o Carnaval? Não para quem mora ou está fazendo turismo em São Paulo. O pós Carnaval, no próximo fim de semana, ainda vai ter mais de 40 desfiles espalhados pela cidade, com bloquinhos e megablocos para todos os gostos, inclusive aqueles que prometem novamente atrair milhares de foliões ao principal ponto da festa: a Praça da Bandeira e Obelisco, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

Depois de trazer atrações como Pabllo Vittar, Michel Teló, Gretchen, Filhos de Gil, e até uma versão paulistana do Galo da Madrugada e outros destaques do cenário musical contemporâneo, o Ibirapuera ainda tem muito agito gratuito.

Além dos megablocos, vale ressalvar, há também pequenas agremiações dos mais diferentes estilos e direcionados a públicos de diversas faixas etárias e interesses nos dias 17 e 18.

Para conferir a programação completa e buscar bloquinhos menores, com estilos musicais diferentes ou voltados, por exemplo, para crianças, clique aqui

Entre os grandes blocos, no Ibirapuera, vai ter A Orquestra Voadora, desfilando das 12h às 15h do dia 17, sábado, nessa região do Ibirapuera.

Depois, tem o som envolvente do Navio Pirata – BaianaSystem (BaianaSystem) ainda no sábado 17, das 14h às 19h.

No dia 18, domingo, vai ter Bloco Beats (Pedro Sampaio) das 15h às 19h.