Se existe um lugar onde nós brasileiros gostamos de deixar nosso dinheiro é a poupança.

Fácil acesso, livre de imposto de renda, facilidade para retirar seu dinheiro sempre que precisar.

Mas afinal, por que falam tão mal da poupança?

Para termos essa resposta, temos que entender o que é taxa livre de risco – que mede o retorno mínimo aceitável em um investimento.

Essa taxa é chamada de taxa básica de juros, a SELIC, que hoje está em 7,75%.

Ou seja, se você simplesmente deixar seu dinheiro no investimento mais seguro do país, o tesouro Selic, você terá um rendimento de 7,75% ao ano.

Agora reflita comigo, se esse é o investimento mais seguro, você não deveria nunca aceitar algo abaixo disso, correto?

É ai que entra a nossa vilã, a poupança.

Apesar de ter um risco maior, não vou me aprofundar explicando o caso do Fernando Collor, ela rende apenas 5,43%.

Ou seja, você está correndo mais risco e ainda perdendo dinheiro.

Na sua vida financeira, pequenas mudanças podem refletir em grandes rendimentos, sobretudo no médio e longo prazo.

Então se você ainda tem algum dinheiro na poupança, que tal começar a mudar isso?

O tesouro Selic tem as mesmas características da poupança, só que com maiores retornos.

Fale com o gerente do seu banco, ou na sua corretora e comece a lidar melhor com o seu dinheiro.

Eu garanto que lá na frente você irá agradecer a si mesmo.

Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

