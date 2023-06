Polo de Ecoturismo no extremo sul da capital ganhará sinalização

Na quarta (14), a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), aprovou o projeto conceitual para sinalização do Polo de Ecoturismo de São Paulo, território ambiental que compreende os distritos de Parelheiros, Marsilac e a Ilha do Bororé (Distrito de Grajaú).

A Comissão analisou os elementos que compõem o plano de comunicação visual para o Polo, como os totens informativos que serão posicionados na entrada do território, as placas que indicam que o turista está acessando os perímetros de uma Área de Proteção Ambiental (APA), os totens que estarão situados nas centralidades do território com o intuito de apresentar os atrativos aos visitantes, entre outros.

O projeto conceitual aprovado prevê uma paleta de cores versátil com cores vibrantes que têm referência nas frutas, fauna e flora da região. Cada Eixo Turístico (Circuitos) será representado por uma cor para facilitar a identificação dos atrativos pelos visitantes.

Idealizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, por meio da Secretaria Executiva de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, coordenado pela São Paulo Turismo e executado por um escritório de arquitetura e design, o projeto é dividido em dois grupos: sinalização geral, com elementos nas vias públicas que marcam a identidade institucional do Polo e orientam o turista sobre os atrativos e localização do espaço, e sinalização privada, com placas específicas para cada tipo de atrativo com o objetivo de organizar as delimitações da sinalização para os empreendedores locais.

O Polo de Ecoturismo

Criado em 2014, o Polo de Ecoturismo de São Paulo tem como objetivo preservar o patrimônio natural e cultural da região, utilizando o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social, além de indutor da preservação do meio ambiente, gerando oportunidades de empregos, apoio a negócios sustentáveis e conscientização da comunidade local.

A partir da divisão dos bairros e das características de cada área, foi proposta uma segmentação do território do Polo em Eixos Turísticos que guardam particularidades e abrigam os principais atrativos da região. Mais informações: Entenda o território.

A CPPU

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) atua como guardiã da Lei Cidade Limpa. Ela é um colegiado composto por 16 representantes da sociedade civil e do poder público e delibera sobre intervenções na paisagem urbana da cidade de São Paulo.