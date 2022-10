Polícia e Metrô firmam convênio por segurança em estações

A Polícia Militar e a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) assinaram, nesta quarta-feira (28), um convênio que permitirá que 180 policiais reforcem a segurança dos usuários nas estações e linhas da Capital. Eles trabalharão em regime de Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Militar (DEJEM), contratada pelo Metrô.

Durante o patrulhamento, se necessário, os policiais poderão solicitar apoio da unidade policial militar mais próxima à estação do Metrô, multiplicando a capacidade de atuação, explicou o secretário-executivo da Polícia Militar na SSP, coronel Álvaro Batista Camilo.

“Teremos policiais fardados, armados e com comunicação externa para solicitar apoio policial da área (externa), se necessário”, salientou. Essa iniciativa possibilita que o policiamento do Metrô conte, eventualmente, com um reforço na segurança superior ao propiciado pelos 180 policiais da DEJEM.

Uma comissão paritária, formada por membros do Departamento de Operações do Metrô e da Área Operacional da PM, definirá semestralmente as estações que receberão maior reforço de segurança. Além disso, as ações planejadas visam obter a máxima sinergia do trabalho de policiais militares e seguranças do Metrô. “Em nenhum momento haverá substituição. Os policiais trabalharão em conjunto com os seguranças do Metrô. Isso agregará valor ao trabalho que já existe”, afirmou o coronel Camilo.

Por adesão voluntária, os policiais militares concorrerão às 180 vagas abertas na DEJEM do Metrô. Com esse novo convênio, o Estado contará com 346 PMs trabalhando na segurança das linhas do Metrô e da CPTM – 166 já atuavam na DEJEM da CPTM

O convênio foi assinado pelo secretário de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos; comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Ronaldo Miguel Vieira; diretor-presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro e o diretor-presidente do Metrô, Silvani Alves Pereira, e será publicado no Diário Oficial do Estado. Com isso, a Polícia Militar poderá divulgar internamente as vagas, que serão preenchidas voluntariamente pelos policiais interessados em trabalhar na DEJEM do Metrô.

“A parceria com a PM vai trazer mais segurança ao nosso sistema. Nossos agentes vão poder atender ainda melhor os passageiros e os policiais militares vão auxiliar na coibição de crimes nas nossas 4 linhas”, disse Silvani Pereira, diretor-presidente do Metrô sobre a importância do convênio.

O custo mensal do convênio poderá chegar a R$ 1,4 milhão, de acordo com a quantidade de PMs que aderir. Com 15 meses de vigência, a partir de outubro de 2022, a parceria poderá ser prorrogada até o limite de cinco anos.