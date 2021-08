Podologia traz qualidade de vida a idosos

Pés saudáveis são essenciais em qualquer fase da vida. Mas, quanto menor a capacidade de se movimentar, mais importância tem o caminhar com conforto.

Para pessoas idosas, portanto, tratar dos pés rotineiramente pode garantir qualidade de vida.

Além de permitir caminhadas e prática de atividades físicas e rotineiras, o cuidado com os pés por meio da podologia facilita a vida do idoso.

“Muitos têm dores nas costas, mãos frágeis e outras condições físicas que dificultam fazer o corte correto, inclinar-se para fazer a higiene e hidratação constante, impedir a formação de micoses, unhas encravadas, calosidades…”, explica Maria Celia Silva, podóloga que atende na região da Praça da Árvore, no salão Cut & Color. “há ainda aqueles que enfrentam situações bem delicadas, como os pés diabéticos”, ressalta.

Célia destaca que não só os idosos podem enfrentar dificuldades para cuidar de forma adequada e correta dos pés. “Grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas obesas, com problemas na coluna… Muitas situações podem trazer dificuldades para o corte correto e manutenção adequada da saúde dos pés”, diz. “A podóloga Maria Célia Silva atende com horário marcado e seguindo todos os procedimentos necessários em atendimentos de saúde”, explica a profissional Michelle Ceródio que, ao lado da sócia Rosemary Inoki dirige a Cut&Color.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. É possível agendar horário também pelo WhatsApp (11) 9 6443-6634.