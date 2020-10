PM arrecada brinquedos para Dia das Crianças

Roupas e brinquedos novos ou em ótimo estado de conservação, comidinhas saborosas e que possam garantir a festa para o Dia das Crianças. É o que estão pedindo os oficiais do 22º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, que vai promover seu já tradicional evento para a garotada da região de atuação, na zona sul paulistana.

Para participar, basta levar as doações a uma das companhias do 22º BPM/M. Haverá um ponto para deixar as doações e é só dizer que são para a Festa do Dia das Crianças.

Confira os endereços e contribua:

Sede 22* BPM/M: RUA Dr. Paulo Aíres Neto, 110

1* Cia: Rua Miguel Yunes, 581 ou Avenida Nossa Senhora de Sabará, 5312.

2* Cia: Avenida Cupecê, 5934.

3* Cia: Rua Coronel Francisco Júlio César Alfieri, 88.

4* Cia: Avenida Yervant Kissajikian, 2215.

Força Tática/ROCAM : Rua Manuel Murguia , 122.

Se não puder contribuir com doações de itens infantis ou alimentos, divulgue para amigos, compartilhe essa notícia, para que outras pessoas possam fazer doações e garantir um Dia das Crianças mais doce.

Mais informações com o soldado Felipe, pelo Celular/Whatsapp (18) 9 9606 5664