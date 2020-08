Plaza Sul inaugurou terraço ao ar livre com mesas e cadeiras

O Plaza Sul Shopping inaugurou um terraço ao ar livre, com mesas de piquenique, pallets e muito verde. Com um mural criado pelo artista paulistano Mena, o terraço é também uma alternativa para quem preferir comprar nos cafés e restaurantes do shopping no formato takeaway e consumir em um espaço aberto.

O terraço segue todos os protocolos adotados pelo shopping, que desde a semana passada tem um novo horário de funcionamento, em alinhamento com as definições dos órgãos competentes, das 16h às 22h. A praça de alimentação e os restaurantes também voltaram a funcionar, no mesmo horário do shopping, com capacidade máxima de ocupação reduzida a 40%, adesivação para preservação de distanciamento no piso e mesas, reforço de dispensers de álcool 70% em gel e na rotina de limpeza, seguindo medidas rigorosas que garantem uma operação zelosa e segura para todos. O uso de máscara é obrigatório em todas as áreas – nos restaurantes, terraço e praça de alimentação elas podem ser retiradas apenas no momento da refeição.

A criação do Terraço do Plaza faz parte do projeto de reformulação do shopping, que recentemente também passou por mudanças no mix de lojas e na estrutura interna, e chega como mais uma opção para os consumidores. “Mais do que nunca, precisamos pensar em novos formatos e propostas que se adequem ao momento atual e às necessidades dos clientes. O terraço é um espaço que também funciona como uma alternativa à praça de alimentação para quem prefere ambientes abertos”, comenta Eduardo Jorge, superintendente do Plaza Sul.

O mural criado pelo artista plástico Gabriel Menezes, mais conhecido como Mena, é um dos destaques do projeto e dá ainda mais vida ao espaço. Seu trabalho é conhecido pela explosão de cores, usando pinceis, rolos, tinta e spray e pode ser visto em grafites espalhados por São Paulo e até em países da Europa.

Sobre o Plaza Sul

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping, que passou recentemente por uma completa revitalização, conta atualmente com mais de 200 operações, dentre as quais estão novas opções de lojas como TVZ, Morena Rosa, The Body Shop, Swarovski, My Shoes, Lacoste, Aramis e Track&Field. Além disso, o centro de compras conta com cinco âncoras (C&A, Renner, Lojas Americanas, Camicado e Academia Monday), cinco restaurantes (Cervejaria Braugarten, Viena, Outback, Pecorino e Madero), seis salas de cinema multiplex PlayArte e alameda exclusiva de serviços. Com a revitalização, o Shopping ganhou um novo espaço, o Parque do Plaza, um local que recria e reinterpreta condições existentes em jardins públicos, e convida os clientes para brincar, ler, estudar ou descansar com segurança e conforto. Em 2005, o Plaza Sul Shopping recebeu a certificação segundo a norma ISO 14001 do seu Sistema de Gestão Ambiental. www.plazasulshopping.com.br