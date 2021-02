Plaza Sul agiliza entrega de refeições

O Plaza Sul Shopping está com uma novidade que facilita ainda mais a vida de todos os integrantes do ecossistema de food delivery (lojistas, entregadores e clientes). Trata-se da instalação do iFood HUB, que concentra a retirada de pedidos, agiliza e aumenta a eficiência na entrega de refeições pelo aplicativo.

O iFood Hub atende consumidores que fazem pedidos pelo iFood para as operações de alimentação do shopping. Funciona assim: após os pedidos serem registrados no sistema, as refeições saem diretamente das cozinhas dos restaurantes e vão para o iFood Hub para retirada direta dos entregadores, reduzindo o tempo em que a refeição é repassada para o profissional de delivery. Para os consumidores, as refeições chegam mais rapidamente e com mais qualidade e frescor.

O iFood Hub resulta de parceria do aplicativo de entregas com a Aliansce Sonae, administradora do Plaza Sul. “O delivery tem ganhado cada vez mais adeptos com a disseminação do uso da tecnologia, o que reflete uma tendência de consumo em que os mundos físico e digital estão interligados. E o iFood Hub leva mais praticidade e eficiência para esse serviço”, declara Eduardo Dias Jorge, superintendente do Plaza Sul.

“Fizemos uma análise e entendemos que o shopping tem uma concentração de pedidos bastante significativa e que a experiência dos lojistas, entregadores e consumidores pode ser ainda melhor. Por isso, acreditamos que o iFood Hub é uma solução que traz ganhos muito claros para a operação. Para os consumidores, o pedido chega em menor tempo e com mais qualidade e, por consequência, há uma melhora na avaliação dos restaurantes”, explica Daniel Rosa, gerente de Logística do iFood.