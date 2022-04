Planetário tem programação especial

Fim de semana prolongado com tempo bom. Quer coisa mais paulistana que curtir o Parque do Ibirapuera? Uma boa pedida é acompanhar a programação do Planetário.

A atração“Projeto Científico” poderá ser conferida a partir das 13h, enquanto “Da Terra ao Universo” será transmitida às 15h. A partir das 17h, os frequentadores também poderão conferir a atração “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”, e “Planetas do Universo” às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

O Planetário Ibirapuera vai exibir o espetáculo “Da Terra Ao Universo”, uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo que transmite, por meio de imagens e sons, o universo revelado pela ciência. Além de inundar a cúpula em projeção fulldome, cada sessão tem aproximadamente 35 minutos e é recomendada para público acima de 5 anos. As sessões ocorrerão na sexta-feira (22), às 13h, 15h e às 17h; e no sábado e domingo (23 e 24), no mesmo horário. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site.

O Planetário Ibirapuera realizará uma sessão especial gratuita da atração “Planetas do Universo”, na sexta-feira (22), às 19h. O espetáculo faz uma reflexão sobre as descobertas que mexem com a humanidade e que trazem à tona questões profundas dos seres humanos: será que estamos sozinhos no universo? Com duração de até 50 minutos, os ingressos são gratuitos mediante agendamento pelo site.

No sábado (23), às 19h, o espetáculo “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”, também estará em exposição no Planetário. A sessão destaca o céu de São Paulo, que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), e devem ser adquiridos pelo site.

No domingo (24), às 11h, o Planetário Ibirapuera apresenta a exposição “Projeto Científico”. Com duração de 35 minutos, a sessão mostra a história de Neco e Silo, dois personagens pré-adolescentes habitantes do planeta Arconine, que acabam de ganhar um prêmio escolar por um projeto científico sobre o Sistema Solar. Osingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), com agendamento pelo mesmo site.

Vale ressaltar que o Planetário Ibirapuera segue todos os protocolos de segurança vigentes. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara. É necessário chegar com antecedência de 30 minutos e não é permitida a entrada após a abertura da sessão.

Em atendimento ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021, para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).