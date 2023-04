Planetário passa a oferecer sessões de observação solar gratuita

Uma nova atração chegou ao Planetário Ibirapuera. Todas às quartas-feiras, às 15h, o espaço realizará uma observação solar gratuita com telescópios para seus visitantes. Além do atrativo, o Parque também segue com o ‘Mundo dos Infláveis’, sessões especiais no Planetário e um evento de hip-hop no MAM. Vale ressaltar que o Ibirapuera funciona diariamente, das 5h às 0h.

Desde 19 de abril, o Planetário Ibirapuera vai oferecer toda quarta-feira, às 15h, uma ‘Observação Solar’ gratuita com a utilização de telescópios. O atrativo vai acontecer na Rosa dos Ventos e os visitantes serão recebidos por ordem de chegada. A ideia é que os participantes possam conhecer mais sobre as curiosidades da estrela-mãe, como manchas solares e mais. Vale ressaltar que caso as condições meteorológicas não estejam favoráveis, a observação pode ser cancelada.

O espaço segue com o espetáculo ‘Show de Luna’. A atração apresenta diversas histórias de Luna, uma garota apaixonada por ciências, que usa a imaginação para descobrir respostas do universo juntamente com seu irmãozinho Júpiter e seu furão de estimação, Cláudio. Com duração de 40 minutos, as sessões são destinadas ao público infantil, de dois a seis anos de idade, e estão previstas para sexta-feira (21), às 11h e às 13h, sábado (22), às 13h, e no domingo (23), às 11h e às 13h, com entrada a partir de R$15.

O espetáculo ‘Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez’ também está programado no Planetário nos seguintes horários: sexta-feira (21), às 17h, sábado (22), às 15h e às 19h, e no domingo (23), às 17h. Na ocasião, os visitantes poderão conferir o céu de São Paulo, que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade. A sessão de sexta-feira (21), às 17h, tem entrada gratuita.

‘Planetas do Universo’ é mais uma atração do local. As sessões acontecem na sexta-feira (21), às 15h, no sábado (22), às 17h, e no domingo (23), às 15h. O evento faz uma reflexão sobre as descobertas que mexem com a humanidade e que trazem à tona questões profundas dos seres humanos: será que estamos sozinhos no universo?

Vale ressaltar que os ingressos das sessões acima custam R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) e devem ser adquiridos via Urbia Pass.

Mundo dos Infláveis

A novidade gratuita está no Planetário, mas outra atração interessante no Parque é o ‘Mundo dos Infláveis’. O espaço, de mais de 2 mil m², onde as crianças podem correr, pular e brincar, apresenta um percurso com escorregadores gigantes, tobogãs, jumping, pista de obstáculos, castelos e outros brinquedos sensacionais. O evento é permitido também para crianças de 1 a 6 anos e todas devem estar acompanhadas de um responsável, não pagante. Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 80 e podem ser adquiridos no site Sympla. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h, e no sábado e domingo, das 9h às 19h, até 30 de abril.