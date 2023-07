Planeta Inseto, na Vila Mariana, é boa pedida para crianças

O Instituto Biológico (IB), ligado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) e à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, oferece à população uma excelente opção de lazer durante a semana, finais de semana e também nas férias escolares. Na exposição Planeta Inseto os visitantes têm a oportunidade de conhecer o mundo de alguns dos bichos pertencentes ao maior grupo animal, com mais de 900 mil espécies distintas.

A visitação é gratuita com um tempo médio de duas horas e pode ser feita de terça a domingo das 9h às 16h. Não é necessário o agendamento. Para visitas educativas monitoradas de escolas, organizações sociais, instituições e outros grupos é necessária a marcação de data pelos telefones (11) 2613-9500 ou 2613-9400, ou ainda pelo e-mail planetainseto@biologico.sp.gov.br

A classificação é livre para todas as idades, porém, é recomendável somente para crianças acima de 4 ou 5 anos porque haverá interação com espécies vivas como bicho-pau, besouros e baratas gigantes de Madagascar e cabeça da morte, além de abelhas e um sauveiro vivo. Há também réplicas de animais como uma libélula pré-histórica e quatro abelhas sem ferrão gigantes.

Como atração há uma sala de abelhas e a realização de corrida de baratas. Durante o final de semana, a competição ocorre de hora em hora, e de terça a sexta-feira conforme atendimento aos grupos e escolas. Nos dias úteis de férias, as corridas são promovidas com menor intervalo de tempo.

O Museu do Instituto Biológico (Planeta Inseto) fica na Av. Dr. Dante Pazzanese, 64 – Vila Mariana. Mais Informações: (11) 2613-9500 ou planetainseto@biologico.sp.gov.br